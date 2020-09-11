影／半百勇警　巡佐江錦添負傷追捕竊盜通緝犯

「鷹」勇波麗士大人！彰化縣員林警分局大村分駐所巡佐江錦添9日在一條農田小路追捕竊盜通緝犯時，不慎被路旁突出的鋼筋插入大腿，當場血流如注，他忍住傷痛，站起來繼續追捕，勇擒竊賊後，才通報119到場送醫急救，經開刀後幸無生命危險。





▲員林警分局大村分駐所巡佐江錦添在一條農田小路追捕竊盜通緝犯。（圖／記者陳雅芳 翻 攝，2020.09.11）

× ▲員林警分局大村分駐所巡佐江錦添在一條農田小路追捕竊盜通緝犯。（圖／記者陳雅芳 翻 攝，2020.09.11）

彰化縣警察局長徐錫榮、員林警分局長洪文宏等人昨天探視江錦添，勉勵他執勤英勇，負傷緝捕，精神可嘉，洪文宏說，員警勤務落實「鷹」眼即看出通緝要犯，巡佐江錦添帶頭追緝。

大村分駐所所長劉昆府表示，9日早上8點左右，巡佐江錦添與警員林承廷執行巡邏勤務，經過錫村加錫二巷時，發現竊盜通緝嫌犯許男（33歲），於是下車盤查，許男起初配合，卻趁機轉頭跳入一旁農田小路逃逸，2警也立刻跳下追緝。

▲大村分駐所巡佐江錦添追捕竊盜通緝犯時，不慎被路旁突出的鋼筋插入大腿。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.11）

× ▲大村分駐所巡佐江錦添追捕竊盜通緝犯時，不慎被路旁突出的鋼筋插入大腿。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.11）

劉昆府指出，農田小路難行，帶頭緝捕的江錦添專注許男動向，不慎被旁路旁突出生鏽鋼筋插入左大腿，江錦添當場痛得摔落水田，後方的林承廷則繼續往前追捕，江錦添見許男進入一處民宅，認為同仁落單緝捕危險，忍痛站起來一跛一跛跟著進入民宅，在兩人合力下，終於將許男制伏逮捕。

劉昆府說，逮捕許男後趕緊通報警力支援，也協助通報119，將江錦添送往員榮醫院急救，發現他左大腿遭插入達5公分深，立即進行清創手術，目前已無大礙。