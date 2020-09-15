影／WCE烘豆大賽台灣區冠軍　果香咖啡豆拿到世界盃門票

走進蔡焜培的老二咖啡工坊，撲鼻而來的咖啡香中，還帶著特殊的水果香味，是蔡焜培追求的冠軍咖啡香味，他是今年WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽中剛出爐的冠軍，蔡焜培堅持的好咖啡，除了膠質醇厚，還要喝起來無負擔，聞起來要帶有明確的花果香味、風味清楚。





▲蔡焜培榮獲冠軍，親友深感榮耀，鹿港鎮長許志宏更前往道賀，盛讚蔡焜培所烘焙出來的咖啡，口味獨特、香氣不同凡響。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.15）