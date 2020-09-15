影／WCE烘豆大賽台灣區冠軍　果香咖啡豆拿到世界盃門票

走進蔡焜培的老二咖啡工坊，撲鼻而來的咖啡香中，還帶著特殊的水果香味，是蔡焜培追求的冠軍咖啡香味，他是今年WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽中剛出爐的冠軍，蔡焜培堅持的好咖啡，除了膠質醇厚，還要喝起來無負擔，聞起來要帶有明確的花果香味、風味清楚。
蔡焜培強調咖啡不能過多的的影響身體、睡眠，他說，一試喝到別人烘焙的咖啡，晚上就很難入睡，但我的咖啡都有一個共同的特點，就是喝起來水質細膩，軟水度高，身體代謝度會比較順暢，一般人喝不會影響到睡眠。
咖啡烘焙著重火候與時間上的掌握，所謂師傅領進門，修行在個人，蔡焜培說，拿到咖啡豆時，烘焙師就要有自己的想法，不能侷限於老師教的，才能烘焙出屬於自己的咖啡香；在焙出咖啡的甜味、香氣、酸味及花果香味，最後如何整合這所有的味道，則需要長時間的練習，累積經驗。
蔡焜培雖然從30歲就開始喝咖啡，卻是在7年前才投入咖啡烘焙的領域，他說，會走入咖啡烘焙，一是好奇，一是聽朋友說自己烘很不錯，從剛開始使用類似平厎鍋來炒豆子，到後來投資50多萬買機器設備、成立老二咖啡工坊專門研究咖啡烘焙，就是為了追尋心目中完美的咖啡。
老二咖啡工坊的名字由來，原本是蔡焜培寄望二兒子將來能接手他的咖啡事業，但因兒子有自己喜歡的工作而作罷，蔡焜培將工坊定位在專業咖啡豆烘焙坊，未來將以批發商或代工為主，不走自營咖啡廳路線。
蔡焜培表示，起初自己是看YOUTUBE學烘豆，之後參加農會產銷班，拜師學烘焙，因為農會的輔導，蔡焜培沒有多花學費，技術就達到比賽的門檻，參加比賽就獲得WCE世界盃烘豆大賽台灣區的冠軍，令他非常意外與開心，他說，參賽最大的挑戰是體力，一場2小時，對身體負擔很大。
他說，WCE世界盃烘豆大賽的比賽設計非常嚴格，比賽指定的咖啡豆是在賽前1、2天才公布，選手要把握時間自行找出豆子的特色，才能用自己的方式去完美呈現；機器也是大會指定，短時間內如何掌握現場機器，烘出理想的豆子，都是選手要克服的難題。
53年次的蔡焜培原先從事小木屋、涼亭建築維修，因喜愛喝咖啡，而與咖啡結下不解之緣，今年參加台灣咖啡協會所舉辦的WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽獲得冠軍，取得了明年代表台灣參加世界盃的門票，消息傳回家鄉鹿港，讓親友們都深感榮耀，鹿港鎮長許志宏更前往道賀，盛讚蔡焜培所烘焙出來的咖啡，口味獨特、香氣不同凡響。