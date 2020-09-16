善的力量帶來正能量　陳昭榮連續六年宜蘭捐白米

本土藝人陳昭榮今（16）日以社團法人中華心蓮心公益協會理事長身分捐贈2萬公斤白米給宜蘭縣的弱勢家庭及社福機構，這也是陳昭榮連續第6年捐贈白米予宜蘭縣政府，他說，施比受更幸福，堅信善的力量帶來正能量。



