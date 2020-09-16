善的力量帶來正能量　陳昭榮連續六年宜蘭捐白米

本土藝人陳昭榮今（16）日以社團法人中華心蓮心公益協會理事長身分捐贈2萬公斤白米給宜蘭縣的弱勢家庭及社福機構，這也是陳昭榮連續第6年捐贈白米予宜蘭縣政府，他說，施比受更幸福，堅信善的力量帶來正能量。
社團法人中華心蓮心公益協會係由演員陳昭榮與父親陳忠雄秉持熱心公益精神於民國101年創立，他們不遺餘力地在台灣各地幫助弱勢及無力殮葬的家庭與獨居老人，今(109)年是連續第6年捐贈白米給宜蘭縣政府。
這次中華心蓮心公益協會共捐贈2萬公斤白米，其中1萬3,000公斤捐贈宜蘭縣政府，透過物資銀行轉贈縣內弱勢團體，另外7,000公斤捐贈三星鄉、大同鄉、蘇澳鎮公所等單位。
縣長林姿妙表示，感謝心蓮心公益協會長期以來出錢出力濟貧不遺餘力，陳昭榮理事長無論是戲劇事業或在自創成立的數位科技公司都有相當亮麗的成績，但他在百忙之餘，仍能秉持對父親的承諾，持續傳愛揚善，其愛心及對社會公益的熱心善舉，實著令人感佩。
陳昭榮表示，他始終相信施比受更幸福，幫助別人當自己有困境時，有些人也在幫自己，善的力量帶來正能量，正能量則默默的在幫自己。他覺得現在的社會很容易透過個人的社交工具產生對抗，當初那種善的力量一直被壓制著，他很希望每個人多多發揮正能量去影響社會。