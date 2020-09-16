本土登革熱捲土重來　三峽父子成新案例

新冠肺炎本土病例逐漸平息之際，登革熱卻捲土重來，新北市三峽區新增2例本土登革熱病例，分別為62歲和30歲的父子，之前曾經和桃園確診個案有過接觸，新北衛生局表示，17日將到三峽五寮里設立快篩站，替當地居民進行檢測，不排除當地還有不顯性感染者。



