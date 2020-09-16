本土登革熱捲土重來　三峽父子成新案例

新冠肺炎本土病例逐漸平息之際，登革熱卻捲土重來，新北市三峽區新增2例本土登革熱病例，分別為62歲和30歲的父子，之前曾經和桃園確診個案有過接觸，新北衛生局表示，17日將到三峽五寮里設立快篩站，替當地居民進行檢測，不排除當地還有不顯性感染者。
日前桃園市發現登革熱本土病例，確診個案曾於新北市三峽區五寮菜農作，因此衛生局主動進行接觸者採檢後，16日父子檢驗確診。經疫調發現父親為無症狀，兒子於9月4日及9月9日曾出現發燒、肌肉痛及關節處紅疹等症狀就醫，目前已康復，相關接觸者1人曾有疑似症狀，本日已完成採檢及送驗。
衛生局指出，由於2名個案潛伏期間無國外旅遊史，平時活動均有五寮尖山菜園活動史，研判感染源應是該區域可能有不顯性感染者，衛生局統計，全國一共有19例本土病例，其中桃園有16例，新北3例；新北部分，目前連同境外移入和本土，一共累積18例。
為防範疫情，市府已完成相關緊急防治作為，包括針對個案進行疫調、居住處所全棟戶內化學防治噴消與孳生源清除作業，針對個案活動範圍規劃區塊防治；跨局處加強環境孳清及民眾衛教宣導。
衛生局17日將安排個案住家及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並設立快篩站進行擴大篩檢、疫調與健康監測，加強社區環境孳生源清除與五寮里區域預防性噴消作業，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。
衛生局呼籲，目前仍為登革熱流行季節且偶有降雨，仍適合病媒蚊生長，清除孳生源才是防治登革熱根本之道，提醒民眾應每週定期巡視週遭環境，清除住家內外積水容器避免養蚊，同時做好個人防護措施，例如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛生福利部核可的防蚊液等，才能有效防治登革熱。