陶博館「孩子陶花園」特展　陶瓷彩繪豐富孩子的藝術視野

有「臺灣陶都」之稱的鶯歌，肩負傳承陶瓷藝術文化的使命，鶯歌陶瓷博物館在3樓市民陶藝平臺舉辦「鶯歌孩子陶花園—陶瓷彩繪教育成果展」，帶領民眾漫遊在鶯歌孩子的夢想陶花園中，聽他們訴說童真的美夢，以及對家鄉的愛。
108年與鶯歌國小、建國國小兩所在地的小學共同策畫「藝文敎育扎根」計劃，希望幫助鶯歌陶藝扎根、傳承，並發展出新世代特有的樣貌；也讓孩子們多元發展，結合自身家鄉的特色，徜徉在陶藝的世界中。
本次展覽以「花園」為主題，孩子們用不同釉色、題材，來展現自己心目中夢想花園的樣貌，總計展出104件作品﹔展區中〈鳥兒搖滾曲—彩釉〉豐富的彩釉，可愛又不失內斂的配色，可以感受到鶯歌孩子天生對於色彩的敏銳度；〈青花圓舞曲—青花〉、〈紅花的戀曲—赤繪〉則是呈現傳統與創新的碰撞，童趣的筆觸、純真的語彙，可以看見青花與赤繪的嶄新面貌。在孩子的創作中，可以聽見他們可愛的童言童語，看見他們可愛的夢；也因為成長環境的關係，創作仿佛是他們與生俱來的本能，細胞充滿藝術的因子，有著渾然天成的美感，這些都是家鄉—鶯歌，給予他們最好的禮物。
新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，目前除了《鶯歌孩子陶花園—陶瓷彩繪教育成果展》，同時間在3樓特展室展出《亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展》也呈現彩繪陶瓷的豐富樣貌，非常具有可看性，兩檔展覽皆展出至10月11日，歡迎大家把握機會來一睹彩繪陶瓷的風采