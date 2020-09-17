陶博館「孩子陶花園」特展　陶瓷彩繪豐富孩子的藝術視野

有「臺灣陶都」之稱的鶯歌，肩負傳承陶瓷藝術文化的使命，鶯歌陶瓷博物館在3樓市民陶藝平臺舉辦「鶯歌孩子陶花園—陶瓷彩繪教育成果展」，帶領民眾漫遊在鶯歌孩子的夢想陶花園中，聽他們訴說童真的美夢，以及對家鄉的愛。





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