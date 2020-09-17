桃市清潔隊招考350名隊員　預計報考總人數將達7000人

桃園市清潔隊今年10月將大規模招考350名隊員，9月14日起開始報名，截至昨(16)日為止，報名人數已達4532人，預計報考總人數將達7000人，報名採線上與實體雙軌並行，線上報名時間為14日起至20日17時、現場報名至18日，每日上午9時至17時，預估薪資連同清潔獎金可達41K。



