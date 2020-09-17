桃市清潔隊招考350名隊員　預計報考總人數將達7000人

桃園市清潔隊今年10月將大規模招考350名隊員，9月14日起開始報名，截至昨(16)日為止，報名人數已達4532人，預計報考總人數將達7000人，報名採線上與實體雙軌並行，線上報名時間為14日起至20日17時、現場報名至18日，每日上午9時至17時，預估薪資連同清潔獎金可達41K。
環保局長呂理德表示，考試時程是10月底考體能測驗， 11月中旬再進行筆試，11月底公告錄取名單，凡設籍桃園市滿6個月以上且具有國小以上學歷畢業者皆可報考，須具備的文件有大頭照、國民身分證、學歷證明文件及戶籍謄本，其中有效戶籍謄本為9月7日後申請者方具效力，建議考生可將報考資料及加分資料轉換為電子檔，加速報名作業流程以免影響權益。
環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，今年招考採先考體能再考筆試，體能測驗考徒手背負沙袋折返跑30公尺，另外，應考者若持有身障手冊、單親家庭、中低收或低收入戶、職業大貨車或乙級以上廢棄物清除等證照，可加分擇優進筆試，加分證照以簡章附件的範例為主，時數認證不列入加分選項，同類別不同級數證照僅加分一次為限，請考生多加留意。
環保局表示，筆試題庫已於甄選網站上公布並開放下載，請考生自行下載熟讀，若對題庫題目有疑義者，可於9月16日至22日提出疑義申請；本次筆試將採電腦劃卡閱卷辦理，考題內容包含一般環保常識、資源回收分類以及政風、職安相關選擇題，另外筆試也會增加情境式題組問答，以豐富且靈活方式出題，提升考試鑑別度。
環保局提醒，有意報考的桃園市民記得在期限內完成報名，逾期將無法受理，開放考生補件的時間為9月28日至30日，請考生們把握上傳應考資格及加分文件的時間，以免影響應考資格。