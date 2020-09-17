新北抽檢中秋食材　2雲林蔬菜農藥超標

為保障民眾飲食安全，新北市衛生局抽驗126件中秋應景食材，其中有2件蔬菜檢出農藥殘留超標，包括惠康百貨三峽分公司的青蔥超標，和中和德昌便當店的油菜也超標，兩件違法超標的蔬菜產地都在雲林，依法可處6萬元到2億元不等罰鍰。





▲衛生局副局長許朝程表示，抽驗126件中秋應景食材，包含20件月餅、餡類等相關製品、20件烤肉調味醬、80件應景烤肉食材及6件紙盤、紙杯等食品容器。(圖/記者康子仁攝)

× ▲衛生局副局長許朝程表示，抽驗126件中秋應景食材，包含20件月餅、餡類等相關製品、20件烤肉調味醬、80件應景烤肉食材及6件紙盤、紙杯等食品容器。(圖/記者康子仁攝)

衛生局副局長許朝程表示，抽驗126件中秋應景食材，包含20件月餅、餡類等相關製品、20件烤肉調味醬、80件應景烤肉食材及6件紙盤、紙杯等食品容器。其中不合格的2件分別在「青蔥」檢出殺蟎劑「Spirodiclofen賜派芬0.03ppm（標準：0.01ppm以下）」、殺菌劑「Thifluzamide賽氟滅0.02ppm（標準：不得檢出）」以及「油菜」檢出殺蟲劑「Cyantraniliprole賽安勃0.07ppm（標準：不得檢出）」，已移請供應商所轄衛生局追辦，未來依食品安全衛生管理法規定，可處6萬至2億元罰鍰。





許朝程也呼籲民眾，在選購蔬果時應選擇具有良好信譽商家的產品，且食用前應用流動清水清洗、去皮或切除蔬果的蒂頭、根部等不易清洗之凹陷部位，減低農藥的殘留確保安全。





衛生局17日也頒發餐飲衛生管理分級評核標章予新北糕餅名店龍鳳堂餅舖、裕馥西點麵包店、宏宜西點麵包店、王師父餅舖及心心麵包店等業者代表。輔導內容包括藉由專家學者專案輔導餐飲業者包含從業人員、作業環境、廢棄物及倉儲管理，以及製程與品管、飲食場所標示、食材來源等，落實業者食安衛生自主管理，通過稽核後頒發標章並公開表揚。



