全國古蹟日流動藝術饗宴　北港水道頭園區登場

雲林縣為響應2020全國古蹟日，特別以「古蹟時髦(Old is new)」為主題，今(19)日在北港水道頭文化園區辦理的流動藝術饗宴、微醺餐桌、野餐集市，欣賞北港時尚設計競賽作品展，以及體驗藍曬圖、蝶古巴特、古蹟與花藝工作坊。
縣長張麗善表示，一場突如其來的疫情，迫使大家停下腳步，在疫情的限制下，我們有了新的發想，從品味生活的哲思角度出發，結合各型態藝術，包含表演、展覽及古蹟、歷史建築，透過場域移轉、虛實整合、媒材的置換等方式，呈現一場場流動的藝術饗宴。
北港水道頭園區以「水源」為主題，藉由樂耕農室內樂團小提琴、大提琴及空靈鼓的現場演奏，DJ ALLOWILL的時尚傳統混音，搭配著北港水道頭古蹟的文化場域，走入歷史時光隧道，進行一場文化議題探索、音樂薰陶的藝術饗宴。進入草原，映入眼簾的是從功能性轉成遊憩性的三座大型蓄水池，在致敬藍曬圖的地景裝置空間中，我們看見一個既像[北]也像[水]的符號矗立眼前，在建物中，聲響藝術家[DJ ALLOWILL]正創作著串連時空記憶的電子聲響，與「北港時尚設計競賽」宮廟高級訂製時尚展作品奇妙融合。
在這一場與古蹟邂逅的饗宴上，主辦單位精選雲林食農及微冊角落店家組成「野餐集市」(MARKET & PICNIC)，有如閱讀一本立體的時髦雜誌，包括古坑華南社區發展協會、花囍烘焙坊、好蝦囧男社、阿德的家-地瓜瑞士捲、糖味煮意、諸樹柚子園、白水咖啡、貓閒閒手作坊、阿義廚房、北港傳薪學苑。此外，安排「藝術源水工作坊」，包括許翰殷老師的「藍曬圖明信片」、林秀玲老師的「花藝與古蹟」、徐歆雅老師的「蝶古巴特」等工坊體驗。
處長陳璧君表示，雲林流動藝術饗宴是一場結合空間、時間、各種媒介材質與多元形式融合的行動，2020全國古蹟日，我們重新定義古蹟，與歷史建築生活在一起。