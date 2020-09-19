台南驚傳凶殺案　工人買刀砍殺同事1死1傷

台南永康區19日發生工人當街砍殺同事1死1傷命案，進行側溝施工的傅姓工人，疑似不滿工作分配不均，竟持西瓜刀當街砍殺2名同事，造成1死1傷，傅嫌當場被捕，全案偵訊後依殺人等罪嫌移送。
據悉，傅嫌（55歲）與死者馬姓男子（47歲）、傷者嚴姓男子（39歲）都是同事，為台南市政府污水下水道工程外包商工人，案發當時正進行側溝工程，19日傅嫌疑因工作分配不當，2名被害人對他碎唸後，憤而當街揮刀砍人。
南市警永康分局指出，9月19日下午1時33分，永康派出所獲報，指永康區八德街300巷發生打架事件，警方到場發現，從事台南市水利局汙水下水道側溝工程的傅姓犯嫌，持刀砍傷同為從事工程的馬男及嚴男，現場工頭已通報119，分別送往永康奇美醫院及成大醫院就醫，警方當場逮捕行凶的傅姓犯嫌，並帶回派出所偵辦。
馬男遭砍中近10刀，送醫急救仍傷重不治，嚴男受刀傷，右前臂大動脈及背部遭砍、右膝撕裂傷，目前開刀救治中；警方表示，員警到達現場發現馬男倒臥在血泊中，救護車同時到達現場救護，員警隨即封鎖現場並通報偵查隊及鑑識人員前往。
傅姓犯嫌供稱，多年前曾與馬姓死者、嚴姓傷者一起工作，期間因施工問題導致嫌隙，近期又遭2人刁難，新仇舊恨，今天近午時分，馬姓死者、嚴姓傷者又對他碎唸，一時氣憤即至五金行購買西瓜刀，返回工地砍殺2人，全案偵訊後依殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
對於永康區八德街進行用戶接管工程的施工工人，涉及私人恩怨造成人員傷亡，南市府水利局表達遺憾，並給予家屬道義上之關懷，案發後第一時間，水利局、監造單位及施工廠商已先至醫院關心傷者及了解狀況，並給予慰問金，馬姓死者送至殯儀館，已派人員在旁協助後續事宜。
後續水利局也要求施工廠商，應主動針對工人多加關心工作狀況，避免再次發生類似憾事，至於凶殺案的詳細原因，仍待警方調查釐清。