金門工策會「永續發展投資金融工具講座」　分享成功經驗

金門縣工商發展投資策進會將於9月23日舉辦「金門永續發展投資金融工具講座」，並講座邀請TA台灣創速(台灣)執行合夥人顧及然、安侯永續發展顧問公司社會企業服務團隊侯家楷經理等專家，針對金門未來整體企業創投及社會企業策略等兩大議題進行經驗分享。





「早期育成+創投」加速器，專注於5G、人工智慧、邊緣運算、區塊鏈及下一代運算技術為基礎的應用和服務，目前台灣創速共投資 12 支團隊，已為 6 支團隊募集超過 1.2 億元資金，所有團隊總估值為 6.3 億元

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此次活動講座將針對金門企業風險控款及未來創業投資方面做經驗分享。

安侯永續發展顧問公司社會企業服務團隊，為KPMG安侯建業聯合會計師事務所自2014年成立專責服務團隊，以財稅、法律、管理、永續策略之專業服務，及國內中大型企業之網絡關係，協助企業穩健財會法務、建構營運、拓展業務、發展策略。此次社會企業服務團隊將針對「城鄉永續發展：如何運用社會創新策略促進產業轉型升級」作經驗分享探討。

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