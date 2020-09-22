影／科技部無人機創新大獎　元智大學團隊成功挑戰龜山島

元智大學師生與無人機廠商航見科技，富堡能源團隊所組成之團隊「元智智慧氫能」共同組裝的燃料電池無人機，榮獲由科技部委辦的「2020綠能無人機創新大獎賽」分組第一，更於9月9日與指導單位工研院的飛機共同完成「氫能無人機來回龜山島」的創舉。



