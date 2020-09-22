澎湖府會參訪雲林開臺第一庄　張麗善率縣府團隊迎接

澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲今(22)日率領府會同仁至雲林參訪，縣長張麗善率領縣府一級主管到水林顏厝寮「開臺第一庄」迎接，雙方互贈伴手禮，並由縣府安排「顏厝寮馬蹄形部落」及「水北村七角井」導覽，解說1621年顏思齊率領漢人拓墾台灣的史蹟故事，並前往北港參訪顏思齊紀念碑及朝天宮參拜交流。





▲澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全率領縣政府、議會等參拜北港朝天宮天上聖母。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.09.22）

▲張縣長致贈布袋戲偶給澎湖縣長賴峰偉等人。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.09.22）

▲縣府請洪茂仁村長為澎湖府會參訪團導覽，解說顏思齊開臺狀況。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.09.22）

▲澎湖縣政府及縣議會參訪團由朝天宮董事長蔡咏锝陪同在廟前合影留念。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.09.22）

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