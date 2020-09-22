澎湖府會參訪雲林開臺第一庄　張麗善率縣府團隊迎接

澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲今(22)日率領府會同仁至雲林參訪，縣長張麗善率領縣府一級主管到水林顏厝寮「開臺第一庄」迎接，雙方互贈伴手禮，並由縣府安排「顏厝寮馬蹄形部落」及「水北村七角井」導覽，解說1621年顏思齊率領漢人拓墾台灣的史蹟故事，並前往北港參訪顏思齊紀念碑及朝天宮參拜交流。
縣長張麗善表示，非常欽佩澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲這麼重視大航海時期顏思齊開臺史蹟的探尋，澎湖與雲林在顏思齊開臺歷史脈絡中均扮演非常舉足輕重的角色，400年前顏思齊率眾來台開墾，在水林、北港地區設立10寨，主寨就在今日縣府為澎湖安排的第一站水林鄉顏厝寮，是「開臺第一庄」，顏厝寮社區至今也還保有多處易守難攻的馬蹄型聚落，極具歷史意義。
張麗善指出，明(2021)年就是顏思齊開臺400週年，縣府為了確認顏思齊開臺的地理與歷史定位，特別編列經費規劃辦理顏思齊及七角井調查研究、顏思齊開臺登陸400週年慶祝活動，並拍攝歷史現場短片介紹雲林大歷史，也呼籲中央政府啟動古笨港地區(水林、北港)更專業的、更學術的、屬於國家級的調查研究。
澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲一行人今日上午抵達水林顏厝寮，張縣長特別送上手工精緻布袋戲偶及高級文旦柚禮盒表達竭誠歡迎之意，賴縣長及劉陳議長則回贈石斑雕刻藝術及手工澎湖花火節沙畫，雙方並在「開臺第一庄」入口意象前合影留念，展現「離島不離心，農漁一家親」共好精神。
澎湖縣長賴峰偉表示，雲林縣跟澎湖縣其實很近、感情很也緊密，澎湖縣為深入瞭解澎湖在大航海時代的歷史發展，以及400年前顏思齊來臺開墾對於澎湖及臺灣的影響，規劃走訪一連串大航海時代荷蘭、明鄭時期所遺留下的古蹟，以及顏思齊開拓的歷史遺跡，今日很高興能到雲林拜訪，由洪茂仁村長親自導覽解說顏思齊開臺狀況，讓同仁們收穫滿滿。
顏厝寮社區製作了10幅顏思齊開台史故事牆，澎湖府會參訪團沿著故事牆走一趟顏厝寮社區，彷彿回到顏思齊當時意氣風發的情景，另外還參觀了全台所存無幾、應用拱橋原理建構的七角井，該井井壁條紋清析，寬四尺許，深達兩丈餘，成七角狀，堅實美觀，井水經年滿盈，足供居民飲用，這口井一度被誤認是荷蘭人所建造，可作為顏思齊開台考證。
行程最後抵達北港鎮，途中行經北港圓環，參觀極為特別的方尖碑，為民國48年設置之顏思齊開拓台灣登陸紀念碑，隨後抵達全台媽祖信仰中心北港朝天宮，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全率領縣政府、議會等參訪北港朝天宮，受到朝天宮董事長蔡咏锝率領董監事熱烈歡迎，首先前往大殿參拜天上聖母，並由朝天宮董事長蔡咏锝陪同在廟前合影留念，隨後轉往餐廳餐敘聯誼交流，北港朝天宮與澎湖天后宮兩處宮廟也有密切的香火往來，歷年來熱絡互動參訪。
文化觀光處長陳璧君表示，為啟動大航海時代臺灣的歷史軌跡調查與重新定位，本府今年10月21日將於北港文化中心舉行「古笨港開發史與顏思齊論壇」，分享中央研究院院士、考古學者、歷史學者以及地方文史工作者對於顏思齊史蹟、古笨港地區開發歷史的研究成果，並將帶領學員現地參訪顏厝寮馬蹄型部落、七角井等歷史場景，為台灣面向海洋、重拾文化自信揭開序章，歡迎有興趣的民眾報名參加。