台南高鐵特區動起來　黃偉哲：未來前景深具潛力

台南市長黃偉哲今（23）日出席達麗建設位於台南歸仁區武東段的開工動土典禮，他指出，高鐵是台南市的門面，中研院、工研院、 國研院三院聯手，為這裡大量注入研發資源，大量引入科技人才，將為區域帶來大量穩定且高收入的居住人口，台南高鐵特區，未來前景深具潛力。
黃偉哲表示，日本三井集團在南台灣設點首選台南高鐵特區，將來也會大力帶動觀光與大量工作、居住需求。優質穩定的居住人口和大量工作機會，如此正向循環之下，有充沛交通資源作為後盾的台南高鐵特區，未來前景深具潛力。
黃偉哲指出，沙崙智慧綠能科學城的高度，是代表台灣綠能科技的新里程碑，其發展目標一開始就是要建構「低碳智慧城市」，不僅要造福台南，成為台南經濟轉型的重點。
沙崙智慧綠能科學城更要成為台灣綠能科技產業的引擎，吸引國內外綠能科技人才進駐，讓台灣能夠走向國家發展「綠能矽島」的重要目標，沙崙智慧綠能科學城會結合半徑45公里內的30座科學園區與工業區，與南科之間攜手合作並進，打造台灣的科技綠金聚落。
為何選中高鐵特區？達麗建設董事長謝志長說，台南市是六都中，基期最小、開發潛能卻是無限。謝志長說，每次到台南，他一定親自去感受南科的人潮與流動，甚至去探討時下年輕人都吃什麼，因為，年輕人將是未來社會生活的主流﹔謝志長指出，該公司目前在台南有1萬1千坪的土地，將會分期開發，未來，房子是年輕人在買，不是老年人，因此，鎖定市場，要讓年輕人買得起、住得起。
謝志長表示，黃偉哲擔任立委期間即大力爭取「沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程」，將於年底完工，政府近年斥巨資推動高鐵沙崙站區與智慧綠能科學城建設，台灣綠能科技研發的新聚落已具體成形蓄勢待發。
政府規劃中的「北林口、南沙崙」將快速帶動大南方的科技、智慧運用相關產業發展。預計2022年開幕的三井OUTLET，將提供更完善的生活機能，更可吸引鄰近縣市民眾前來消費，大大促進經濟活動，相信該區將成為台南城中城，是未來城市發展新亮點之一。
看好建設到位，科技人才進駐利多，眾多建商插旗獵地、爭相卡位高鐵特區。達麗建設距離高鐵與三井Outlet最近的高鐵地王最受外界矚目，個案尚未正式公開，就被許多眼光精準行家鎖定，熱銷預約已破600戶。