台南高鐵特區動起來　黃偉哲：未來前景深具潛力

台南市長黃偉哲今（23）日出席達麗建設位於台南歸仁區武東段的開工動土典禮，他指出，高鐵是台南市的門面，中研院、工研院、 國研院三院聯手，為這裡大量注入研發資源，大量引入科技人才，將為區域帶來大量穩定且高收入的居住人口，台南高鐵特區，未來前景深具潛力。





黃偉哲表示，日本三井集團在南台灣設點首選台南高鐵特區，將來也會大力帶動觀光與大量工作、居住需求。優質穩定的居住人口和大量工作機會，如此正向循環之下，有充沛交通資源作為後盾的台南高鐵特區，未來前景深具潛力。

▲黃偉哲表示，台南高鐵特區未來前景深具潛力。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.23）

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▲達麗建設董事長謝志長認為，未來，台南市的房價絕對追得上，與其他五都平起平坐。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.23）

看好建設到位，科技人才進駐利多，眾多建商插旗獵地、爭相卡位高鐵特區。達麗建設距離高鐵與三井Outlet最近的高鐵地王最受外界矚目，個案尚未正式公開，就被許多眼光精準行家鎖定，熱銷預約已破600戶。