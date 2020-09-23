「言出必行、軍令如山」　陳其邁拚兩年完成前鎮漁港改建

高雄市長陳其邁今（23）日上午前往旗津區中信造船新高廠區參加日友568號漁船命名暨下水典禮，陳其邁表示，政府非常重視遠洋漁業，「言出必行、軍令如山」，再次承諾前鎮漁港改建案一定會用兩年拚四年的速度完成，他也笑說，說不定日友568號漁船返航時，嶄新的前鎮漁港就已經在等待滿載的漁船返航了。
高雄市長陳其邁說，日友568號漁船命名下水，對台灣、高雄漁業界來說是大事，政府非常重視遠洋漁業，在他擔任行政院副院長期間，就和蘇貞昌院長核定50億元的前鎮漁港的改建案，正副院長個性都很急，就決定要在兩年內完成，漁業署長張致盛眼睛都不眨一下就開始要做了，而自己也下了「軍令狀」，答應蘇院長一定在兩年內完成，「言出必行、軍令如山」各局處全力協助，兩年拚四年，並由副市長組成一個專案小組，每周至少到工地視察一次，遇到問題立刻解決。
而針對前高市青年局長林鼎超深夜發文，反擊高雄市長陳其邁青創基金執行成效不佳的說法，認為財政拮据前提下，每一筆預算都是經過再三研擬編列審核，青創不只是給錢，更多的是要提供輔導與通路等資源。
對此陳其邁今再指出，青創基金是2018年韓市長的政見，100億中本來說好30億市府編列預算，70億是韓市長要自籌民間的募款，到去年6月整整有1年6個月的時間，70億的部分1年半下來只有募到2千6百萬，預算執行率從編列預算到今年6月只有約1%，僅執行大概幾十萬，所以這個預算的執行率，確實是要檢討。
而對於高雄市議員陳若翠抨擊市府農業局製作第一波1萬5千張「國產豬肉標示」貼紙，發送全市38個區公所，只要百分之百使用國產豬肉的商店、賣場、餐廳都可申請，但過程草率也未經事前審核，「不阻絕境外、不追蹤檢驗、不負責任」的三不政策根本就是變相誘人犯罪，借刀殺人。
對此陳其邁強調，台南市和高雄市都率先鼓勵民眾食用國產豬肉，同樣的標籤台南跟高雄現在都在同步進行，都必須提出申請，核准之後未來包括衛生局、農業局都會落實查驗機制，亦有相關的規劃，也會持續不斷進行抽驗與查核，都有相關的查核機制，當發現與標示不符，就會進行相關行政處理。