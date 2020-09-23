「言出必行、軍令如山」　陳其邁拚兩年完成前鎮漁港改建

高雄市長陳其邁今（23）日上午前往旗津區中信造船新高廠區參加日友568號漁船命名暨下水典禮，陳其邁表示，政府非常重視遠洋漁業，「言出必行、軍令如山」，再次承諾前鎮漁港改建案一定會用兩年拚四年的速度完成，他也笑說，說不定日友568號漁船返航時，嶄新的前鎮漁港就已經在等待滿載的漁船返航了。



