陳其邁向企業、新創公司招手　「投資高雄正對時」

高雄市長陳其邁今（24）日傍晚參加由青年局和經發局所主辦的「高雄創世代（新創Demo & Pitch）活動時，強調高雄市政府一定提供給新創團隊六都最好的服務，未來「投資高雄正對時」，邀請大家來高雄設公司，「動作要快、先來先贏」。
高雄市長陳其邁今日高雄創世代活動，親自頒發各組冠軍20萬、亞軍10萬及高雄新創獎10萬元獎金，並向現場參予的新創團隊保證，從市長、副市長、青年局、經發局，一定提供給新創團隊六都最好的服務，未來「投資高雄正對時」。
陳其邁強調，高雄市政府近期將成立「智慧城市推動委員會」，並向新創公司招手，笑說歡迎大家都到高雄來，高雄廠商比較幸運，因為這些方案基本上是以高雄在地優先，所以大家都要來高雄設公司，武漢肺炎疫情後的供應鏈重組，台灣現在是最好的時機，投資台灣、投資高雄是最佳選擇，邀請大家來高雄設公司，「動作要快、先來先贏」。
對於口罩國家隊又出包，第二大廠「淨新」私設產線遭檢警搜索，陳其邁說，在上上週應變中心時他就指示，針對台灣製跟非台灣製、醫用跟非醫用，必須成立專案小組稽查，所以市府清查了兩萬多家，19日專案小組就查獲吉聯公司生產醫用口罩，儘速就聯繫橋頭地檢署偵辦，也很快速的破案。
陳其邁強調，醫用口罩涉及到口罩使用的安全性，所以我們採取最快速、嚴密的查察，希望能夠保障國民的健康，還是要呼籲，不管是不是國家隊，這都關係到整個防疫的成功跟國民的健康，對於冒用口罩國家隊、或是違法生產口罩的事情「強力譴責」也表示痛心，也會持續高規格的嚴厲查察違規違法生產口罩情事。