陳其邁向企業、新創公司招手　「投資高雄正對時」

高雄市長陳其邁今（24）日傍晚參加由青年局和經發局所主辦的「高雄創世代（新創Demo & Pitch）活動時，強調高雄市政府一定提供給新創團隊六都最好的服務，未來「投資高雄正對時」，邀請大家來高雄設公司，「動作要快、先來先贏」。



