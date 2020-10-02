衛武營二週年精彩升級　黃昏市集伴民眾過中秋

衛武營國家藝術文化中心10月歡慶開幕2週年，四個廳院、戶外劇場、榕樹廣場、樹冠大廳都有精彩節目及活動，而廣受民眾喜愛的黃昏市集，在10月2日傍晚首先開跑，陪伴大家一起過中秋﹔另外，10日Open House三個廳院的演出，可免費索票入場。

「衛武營週年慶2.0」共有6檔廳院演出節目，3場嶄新企劃的管風琴音樂會，《頂尖交鋒》、《義大利管風琴家法吉亞尼獨奏會 - 即興的音樂巫師》、《簧之狂響-簡文彬與高雄市國樂團音樂會》，多樣的跨領域結合，讓觀眾了解，原來管風琴可以這樣玩。

▲ 衛武營2週年，四個廳院、戶外劇場、榕樹廣場、樹冠大廳都有精彩節目及活動。（圖／衛武營提供）

10月10日眾所期待的Open House，三個廳院的演出，各有兩個場次可選擇，採免費索票入場﹔戲劇院有臺灣豫劇團的《鍾馗嫁妹》；音樂廳邀請義大利管風琴家法吉亞尼，推出管風琴獨奏會；表演廳則是高雄雄厲害系列的《武營歐普拉》，一探素人歌手成為歌劇明星的美聲之路。

《眾人的搖擺》戶外音樂會10日晚間登場，由金曲獎得獎歌手ABAO阿爆、Ｍatzka、臺灣饒舌扛霸子-大支，輪番上陣。當日8點半在榕樹廣場將舉辦《電波作業簿》由DJ QuestionMark X 賴皮Mr. Skin X 視覺藝術家紀昀，共同打造最High的無極限聲光派對。



