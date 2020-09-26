影／農情米意　埤頭鄉新建農產品集貨場落成

彰化縣埤頭鄉農會今（26）日舉辦「2020農情米意產業創新推廣活動」，同時也辦理新建農產品集貨場落成啟用典禮，彰化縣長王惠美恭喜埤頭農會榮獲行政院農業委員會第十四屆農金獎－專案農貸績效獎，並大力行銷彰化優鮮農特產品，期許新集貨場啟用擴大果菜運銷量能，為更多農友增加收益。

▲新建果菜運銷集貨場，占地146坪，可容納4台大貨車同時收貨，以擴大果菜運銷量來服務更多的農友。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.26）

× ▲新建果菜運銷集貨場，占地146坪，可容納4台大貨車同時收貨，以擴大果菜運銷量來服務更多的農友。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.26）

王惠美表示，埤頭農會在專業的總幹事王宋民用心帶領之下，將農產品透過多元的行銷管道，把埤頭F4也就是台梗9號米、冠軍包心白菜、埤頭蔥與平地梨等四種農作物發揚光大，這都是農會用心推廣的結果。

王惠美指出，過去農民集貨的地點，常常要風吹日曬，現在農會運銷的業績越來越好，於是農會打造新的集貨場供農民使用，不用再風吹日曬，新建集貨場總經費約600多萬，由農委會與縣府經費挹注及農會部分自行負擔。

埤頭農會理事長陳世勳表示，埤頭農會果菜運銷一直都有好成績， 107年及108年得到全國第2名的佳績，埤頭主要農作是稻米，今年推廣的是「埤9米」，也就是埤頭的「9號米」，鄉內一年種植稻米有約2000公頃，有濁水溪的灌溉，又有好的技術，埤頭9號米香Q又安全，希望藉由今天推廣活動，推廣埤頭農產品，以增加農民收入。

農業處長邱奕志表示，原本的集貨場地早已不敷使用，每逢雨天運銷時都害怕紙箱遇水破損而影響運銷品質，新建果菜運銷集貨場，占地146坪，可容納4台大貨車同時收貨，以擴大果菜運銷量來服務更多的農友，並提高運銷品質進而增加農友的收益。

▲花生糖DIY體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.26）

× ▲花生糖DIY體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.26）

今年產業創新推廣活動以「埤9米」為主題，活動在社區熱情的表演中揭開序幕，農會精心推出一系列豐富的米食饗宴，家政班手作的埤9米肉燥飯、美味的壽司及口感Q彈的麻糬，供現場民眾免費品嚐，還有花生糖DIY體驗，以及令人驚艷的創意料理成果展。