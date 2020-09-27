侯友宜臉書粉絲破86萬　和40幸運粉絲用餐

新北市政府的官方臉書粉絲團「我的新北市」9歲囉，粉絲人數突破86萬人。侯友宜市長邀請40位幸運粉絲，在「新北市產地餐桌派對」共度晚餐時光，一道道的在地食材跨界料理，新北好食材通通入菜，活動地點特別選在市定古蹟「板橋放送所」，讓粉絲留下深刻印象。