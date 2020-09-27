侯友宜臉書粉絲破86萬　和40幸運粉絲用餐

新北市政府的官方臉書粉絲團「我的新北市」9歲囉，粉絲人數突破86萬人。侯友宜市長邀請40位幸運粉絲，在「新北市產地餐桌派對」共度晚餐時光，一道道的在地食材跨界料理，新北好食材通通入菜，活動地點特別選在市定古蹟「板橋放送所」，讓粉絲留下深刻印象。
新聞局宣布，「我的新北市」社群經營將邁向新的里程碑，今年正式成立推特(Twitter)官方帳號，介紹新北市的各項國際性或重要議題，讓外國朋友更認識新北市，提升新北市的國際能見度。
侯友宜表示，我的新北市週年慶以主題式VIP活動辦理，邀請粉絲面對面，今年活動特別結合「產地餐桌」概念，聘請專業主廚將新北在地食材像是深澳小卷、貢寮鮑和雙溪山藥等以創意入菜精緻呈現。
侯友宜強調，透過產地餐桌的概念，可以鼓勵在地農漁民、吸引廚師們選用來自新北的新鮮食材，民眾也能品嚐到以新北食材創作的料理，透過整個過程，讓新北食材更加穩固於國內的農漁產品市場，這項作法非常有意義，將新北農漁產業向上提升為具有能見度的品牌、創造出名聞遐邇的口碑。
新聞局長蔣志薇表示，新聞局從去年開始與農業局跨領域合作拍攝「新北市產地餐桌」系列影片，介紹新北市多樣在地食材的料理方式，看過影片的粉絲都紛紛留言「好想吃！」，因此她與局內年輕同仁經過多次創意激盪後，決定在今年的9週年活動，以產地餐桌概念出發，讓粉絲們有機會品嚐、體驗這些好吃又美味的新北食材。
這次的「新北市產地餐桌派對」，新聞局特別聘請在業界有資深經歷的Avery(陳首宏)擔任主廚，以日常熟悉的庶民食材，表現出讓人驚喜的正式感，從醬料到主食材都運用新北在地農特產的特有鮮味，製作手法與風味融合東西方特色，未來這套創意料理非常適合作為市府宴請國際外賓的菜單，在享用美味料理的同時，還能介紹各種在地食材，讓更多人認識到新北市豐富的物產。
今年我的新北市9週年活動，總共邀請40位長期關注新北市的粉絲，每個人都興奮的表示，被抽中真的太幸運了，能與侯市長面對面互動，並對於在古蹟板橋放送所用餐感到非常有趣，現場也設立網美最愛的「野餐風打卡區」讓粉絲駐足拍照留念，更特別製作限量「聰(蔥)明袋」及新北特色農特產品做為伴手禮，讓與會的每個人度過一個豐盛且歡樂的夜晚。