被市長聯盟標註國籍中國　侯友宜表達嚴正抗議

國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣新北市、高雄市等6都國籍標示為中國，新北市政府表示，絕不接受市長聯盟矮化國格，9月15日就向其表達嚴正立場，並要求更正，但至今未收到回覆或更正，新北市將持續與其他城市共同爭取，維護國家主權。

「市長聯盟」是聯合國城市氣候高峰會於2014年9月所成立，目的是串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰，由C40城市氣候變遷領導小組、地方政府永續發展理事會（ICLEI）和城市與地方政府聯盟（UCLG）等三大城市網合作組成。

「全球市長聯盟」於「地方政府永續發展理事會」（ICLEI）網頁中，公布符合聯盟減碳規範的城市名單，其中將新北市和台灣其他5個城市的國籍均列為「China」（中國）

新北市環保局指出，新北市從事城市國際交流以來，除學習國際其他城市經驗和分享新北推動成果外，就涉及國家主權爭議部分，一直以來即聯合臺灣各城市共同爭取與維護。

有關此次市長聯盟主權爭議一案，新北市政府強調，已於今（109）年9月15日發信向市長聯盟位於比利時布魯塞爾秘書處表達立場並要求更正，但迄今仍未收到回覆或更正，本市將持續與其他城市共同爭取，以維護國家主權。