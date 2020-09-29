點亮北香湖　嘉義新夢幻景點開箱

嘉義巿北香湖公園，有古諸羅八景「北香秋荷」之稱，經光影施魔法，晚間變為夢幻園地，沈浸其中，除了視覺，還有聽覺及嗅覺的驚喜﹔北香湖「光織影舞」從10月1日舉辦至11月1日、每晚6至10點可觀賞，將陪伴大家渡過夢幻中秋和雙十連假，日前晚間巿長黃敏惠率先體驗，為北香湖的閃亮開箱。
原本與一般公園無異的北香湖公園，現在搖身一變，成為嘉義巿夜晚新亮點，市府精心規劃7大光影裝置藝術，把大地當畫布，光影作筆墨，以7分鐘的雷射光動畫將沉睡森林的大白熊、阿里山小火車、KANO棒球等嘉義市在地意象投影在樹叢，光影互動帶來美麗與夢幻。
為閃亮北香湖開箱的市長黃敏惠指出，中秋和雙十連假最好玩的就在北香湖公園，不但有美麗的公園及讓人深受感動的光影設計，還包含春、夏、秋、冬四季，其中伴隨著蟲鳴的聲音，是和大自然最好的合奏﹔黃敏惠表示，來到這裡還可以聞到檜木的香味，光影的交織中讓人有無限的想樣，隨心而奔放，「帶著寧靜的心和心愛的人一起來吧」。
觀光新聞處張婉芬處長提到，全國最大的夜遊光影藝術展光織影舞在北香湖公園即將展開，為夜晚的嘉義市增添了新亮點，而10月除了有中秋、雙十連假，搭配交通部觀光局安心旅遊專案，市府再次加碼推出振興旅宿業者1,500萬元補助計畫，補助至10月31日或至補助經費用罄提前截止，歡迎大家10月來嘉義市夜遊、住宿、享優惠。
活動會場將設置3個入口，為維持動線順暢，建議民眾採順時針方向入場。同時活動期間市府將提供接駁車服務，外地遊客可從建國二村新生路停車場、嘉義後火車站搭乘接駁車至北香湖公園。更多光織影舞消息，請見「嘉義市觀光旅遊網」https://travel.chiayi.gov.tw/chiayi-light及「Zoom In 嘉義」臉書粉專https://reurl.cc/pyMLmx。