點亮北香湖　嘉義新夢幻景點開箱

嘉義巿北香湖公園，有古諸羅八景「北香秋荷」之稱，經光影施魔法，晚間變為夢幻園地，沈浸其中，除了視覺，還有聽覺及嗅覺的驚喜﹔北香湖「光織影舞」從10月1日舉辦至11月1日、每晚6至10點可觀賞，將陪伴大家渡過夢幻中秋和雙十連假，日前晚間巿長黃敏惠率先體驗，為北香湖的閃亮開箱。

▲北香湖公園搖身一變，成為嘉義巿夜晚新亮點。（圖/記者邱嘉琪攝）

▲北香湖「光織影舞」湖面上有一顆全國最大的月亮，也宛若蛋黃酥，巧妙生趣。（圖/記者邱嘉琪攝）

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