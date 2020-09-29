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點亮北香湖　嘉義新夢幻景點開箱

記者邱嘉琪/嘉義報導

calendar_today2020-09-29 09:30:41

▲巿長黃敏惠為北香湖閃亮開箱，歡迎大家連假來嘉義巿夢幻一下。（圖/嘉巿政府提供）
▲巿長黃敏惠為北香湖閃亮開箱，歡迎大家連假來嘉義巿夢幻一下。（圖/嘉巿政府提供）

嘉義巿北香湖公園，有古諸羅八景「北香秋荷」之稱，經光影施魔法，晚間變為夢幻園地，沈浸其中，除了視覺，還有聽覺及嗅覺的驚喜北香湖「光織影舞」從10月1日舉辦至11月1日、每晚6至10點可觀賞，將陪伴大家渡過夢幻中秋和雙十連假，日前晚間巿長黃敏惠率先體驗，為北香湖的閃亮開箱。



原本與一般公園無異的北香湖公園，現在搖身一變，成為嘉義巿夜晚新亮點，市府精心規劃7大光影裝置藝術，把大地當畫布，光影作筆墨，以7分鐘的雷射光動畫將沉睡森林的大白熊、阿里山小火車、KANO棒球等嘉義市在地意象投影在樹叢，光影互動帶來美麗與夢幻。


▲北香湖公園搖身一變，成為嘉義巿夜晚新亮點。（圖/記者邱嘉琪攝）
▲北香湖公園搖身一變，成為嘉義巿夜晚新亮點。（圖/記者邱嘉琪攝）
▲北香湖「光織影舞」湖面上有一顆全國最大的月亮，也宛若蛋黃酥，巧妙生趣。（圖/記者邱嘉琪攝）
▲北香湖「光織影舞」湖面上有一顆全國最大的月亮，也宛若蛋黃酥，巧妙生趣。（圖/記者邱嘉琪攝）
為閃亮北香湖開箱的市長黃敏惠指出，中秋和雙十連假最好玩的就在北香湖公園，不但有美麗的公園及讓人深受感動的光影設計，還包含春、夏、秋、冬四季，其中伴隨著蟲鳴的聲音，是和大自然最好的合奏黃敏惠表示，來到這裡還可以聞到檜木的香味，光影的交織中讓人有無限的想樣，隨心而奔放，「帶著寧靜的心和心愛的人一起來吧」。

觀光新聞處張婉芬處長提到，全國最大的夜遊光影藝術展光織影舞在北香湖公園即將展開，為夜晚的嘉義市增添了新亮點，而10月除了有中秋、雙十連假，搭配交通部觀光局安心旅遊專案，市府再次加碼推出振興旅宿業者1,500萬元補助計畫，補助至10月31日或至補助經費用罄提前截止，歡迎大家10月來嘉義市夜遊、住宿、享優惠。


活動會場將設置3個入口，為維持動線順暢，建議民眾採順時針方向入場。同時活動期間市府將提供接駁車服務，外地遊客可從建國二村新生路停車場、嘉義後火車站搭乘接駁車至北香湖公園。更多光織影舞消息，請見「嘉義市觀光旅遊網」https://travel.chiayi.gov.tw/chiayi-light及「Zoom In 嘉義」臉書粉專https://reurl.cc/pyMLmx。

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