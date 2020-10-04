影／老榕樹貫穿住家　「樹中有屋、屋中有樹」奇景有洋蔥

彰化市中華西路陸橋下有棟「與樹共生」的民宅，屋主施壽容46年前蓋房子的時候，捨不得砍掉1棵百年老榕樹，房子就依照榕樹生長軌跡蓋，大樹包覆著整棟房子，粗大樹幹也穿越廁所，形成「樹中有屋、屋中有樹」奇景。

施壽容老先生去年過世，92歲的阿嬤說，這是先生留給我最美的回憶。

▲彰化市中華西路陸橋下有棟「與樹共生」的民宅。（圖／記者陳雅芳攝）

老榕樹從一樓戶外貫穿到二樓廁所，在一樓就像支撐房屋的柱子，二樓廁所內榕樹與馬桶並列占了一半體積，不過施家人很習慣，施黃宿指出，樹木並未隨著時間影響房子結構，樹幹還延伸到屋外，成了三、四樓的天然屏障，還能看到枝幹從屋內穿到屋外的奇觀。

施壽容46年前要蓋房子，但老榕樹就在門口，有人建議乾脆把榕樹給砍了，但他崇尚自然，認為榕樹也是有生命的，因此依循老樹生長軌跡來鋪磚塊、水泥，最後變成整棟3樓透天厝被老樹給包覆著的奇景。

▲老榕樹從一樓戶外貫穿到二樓廁所，二樓廁所內榕樹與馬桶並列占了一半體積。（圖／記者陳雅芳攝）

最特別的是，老榕樹的粗壯樹幹儼然成為支撐房子的梁柱，從1樓騎樓貫穿天花板後，直接穿越2樓的廁所，再從廁所窗戶鑽出屋外，茂密的枝幹一直延伸到3樓頂；後來，施壽容又在1樓旁種植老榕、九重葛，如今也是枝葉茂密，夏天最茂盛時，整棟房子有如被大樹給包住，這個「樹中有屋、屋中有樹」奇景消息傳開，還有民眾包遊覽車前來觀看。

▲這個「樹中有屋、屋中有樹」奇景消息傳開，還有民眾包遊覽車前來觀看。（圖／記者陳雅芳攝）

施壽容的妻子黃宿說，每回她們家人在2樓上廁所，馬桶旁就是老樹的粗大枝幹，陪伴著他們度過數十年歲月，她們也早已習以為常，丈夫施壽容很疼愛這棵老榕，經常吃飯吃到一半就到屋外跟榕樹講講話；且整棟樓被大樹茂密枝葉給包著，讓這棟「西照日」的房子冬暖夏涼，因此她們從來沒有裝冷氣。

去年8月施壽容以94歲高齡過世，黃宿只要想丈夫，就到屋外看看這棵老榕樹，以及丈夫親手栽種的九重葛，每每看到老榕就想到丈夫，「想到他就目屎直流！」黃宿感性的說，這是丈夫留給她最美好的回憶。