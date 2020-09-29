「智能路燈」不智慧　林智鴻提數據打臉痛批政策倉促上路

針對110年度高雄總預算案籌編，市議員林智鴻今(29)日質疑指稱，號稱更換後只要有損壞就會自動報修，故障通報率大幅減少，他指出，研考會統計人民陳情派工案件數上升，但工務局新聞稿卻聲稱「數字比同期減少6000件」，難道局處間沒有整合？他痛批系統倉促上路，要市長陳其邁徹查。
對此，工務局則表示，相關落差部分，可能是里長逕行通知工務局或市民直接通報所致。
智慧節能路燈計畫去年9月招標，金額高達 17.6 億元，號稱更換後只要有損壞就會自動報修，不過根據研考會統計資料，108年全年度1999人民陳情有關路燈維護管理派工總數為23,546件，而今年至九月中的人民陳情派工總數為21,119件，若以每月平均數計算，108年月均發生1,962.16件，109年為2,484.58件，他質疑，案件總數不僅沒有下降，每個月還平均多了522.42 件人民陳情路燈案件，月平均案件數約上升26.6%。
林智鴻表示，109 年起路燈維護轉由各區公所維管後，區公所的人民陳情派工案件由108年的852件暴增至19692件，暴漲23倍；智慧城市、智能路燈立意很好，但這樣的智能路燈系統真的智慧嗎？
林智鴻也強調，曾有人說「瑜規邁不隨」，重點是如果是好的政策應該繼續，但有問題與成效不彰的政策就應該徹查！他也進一步詢問，工務局統計「非1999通報案件」從何而來？如何分類定義？統計資料有沒有誤導視聽？智慧節能路燈系統建置是否完善，還是根本是倉促招標上路，浪費民脂民膏？
對此，工務局養護工程處主任秘書李政穎表示，相關落差部分可能是里長逕行通知工務局或市民直接通報所致。