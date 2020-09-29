「智能路燈」不智慧　林智鴻提數據打臉痛批政策倉促上路

針對110年度高雄總預算案籌編，市議員林智鴻今(29)日質疑指稱，號稱更換後只要有損壞就會自動報修，故障通報率大幅減少，他指出，研考會統計人民陳情派工案件數上升，但工務局新聞稿卻聲稱「數字比同期減少6000件」，難道局處間沒有整合？他痛批系統倉促上路，要市長陳其邁徹查。