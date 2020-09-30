侯友宜推漁港「夜經濟」　從海上看見不一樣的新北

新北市農業局漁業處30日在市政會議上，針對漁港精進轉型進行專案報告，推出「日夜嗨漁港」，在保障漁民生計的基礎上，侯友宜還喊出，要開發漁港的「夜經濟」，除了到漁港享受美食之外，還可以出海垂釣，從海上看見不一樣的新北市。

新北市發掘漁港特色進行青春山海線改造，從解決在地漁民困難的下罟子漁港浮動碼頭開始、串聯自行車道及兼顧文化及親水風貌的淡一漁港、即將新建的富基漁港重機驛站和漁民休憩中心、釣魚天堂草里漁港的咖啡驛站；未來即將重建的龜吼漁港漁夫市集、特色打造深澳漁港船釣體驗育樂中心、以及澳底漁產暢貨中心等，白天漁港有著各種不同的風貌。

到了晚上，夜漁港經濟啟動，水湳洞漁港展覽、富基漁港時尚走秀、淡二漁港(漁人碼頭)繽紛煙火光雕秀、草里釣魚吧親子夜釣、深澳漁港光雕水舞及未來將重新招商打造的淡二漁港複合式商場，串聯成北海岸漁港珍珠鍊，也將是民眾出門休憩的新選擇。