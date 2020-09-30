雙連假何處可消遣？ 偽出國、逛百貨及嚐美食最歡心

搶攻中秋與國慶雙連假商機，台中市百貨商場競推優惠及引進新櫃吸客外，星享道酒店附設星饗道國際自助餐更趁光輝十月，推出「十月‧食悅」日式美食活動，豪氣端出和牛壽喜燒挑逗饕客味蕾，民眾假日逛百貨嚐美食也是難得小確幸。

受疫情邊境管制影響，民眾無法出國採購，台中日曜天地UTLET看好商機，今（30）日起至10月26日舉辦歐洲名牌採購會，號召30大歐洲名牌，有ARMANI、GUCCI、Benetton、英國BURBERRY 等，無論精品時裝、名牌包或奢華錶款，全面下殺2折起，滿千再折百，還有機會抽中澎湖雙人來回機票，好康多多，不用出國也能還得划算。

▲台中日曜天地看好偽出國商機，號召30大歐系品牌舉辦特賣會，提著皮箱前來的採購民眾還捐抵扣一百元。（圖／金武鳳攝，2020.9.30)

金典綠園道商場即日起至11月1日歡慶購物節，除滿仟送佰、中信卡加碼及飯店周周送外，今天為全台最大

▲金典綠園道商場引進全台最大無印良品店，提供民眾最舒適逛街環境。（圖／金武鳳攝，2020.9.30)

勤美誠品綠園道購物節開跑，即日起至10月12日全館滿3000元送300元電子抵用券，每滿10000元再加送300元電子抵用券，搭配中國信託刷卡回饋，消費回饋率高達17%。購物節期間憑全館當日滿500元發票，可至1F星巴克享飲品買一送一優惠。

▲勤美誠品綠園道購物節開跑，即日起至10月12日全館滿3000元送300元電子抵用券。（圖／業者提供）

十月逢上雙連假，不能出國如何消遣？除了逛百貨趁購物節、周年慶撿便宜，星饗道推出的「十月‧食悅」日式美食活動，有各式各樣握壽司、炙燒壽司外，主打的和牛壽喜燒用料頂級，滋味鮮美值得大力推荐。

▲星享道酒店附設星饗道國際自助餐更趁光輝十月，推出「十月‧食悅」日式美食活動吸客。（圖／金武鳳攝，2020.9.30)

星饗道表示，壽喜燒是日本獨特的鍋料理，用鐵製淺鍋燒薄片牛肉，其特色為砂糖和醬油調和出來鹹甜調味湯底。早期是以雞肉為主，星饗道豪邁嚴選高級霜降和牛為食材，均勻油花，入口即化，配上獨家湯頭，引出牛肉的鮮甜滋味，讓人欲罷不能。

「十月‧食悅」日式美食菜色豐富，舉凡關西章魚燒，「蠔享吃麵線」，將一般蚵仔升等為生蠔，還有暖暖的海鮮鍋料理，及「星饗法式戰斧酥麵」，這道發想自豐原清水排骨酥麵，並將排骨酥升等為法式戰斧豬，讓饕客大為滿足。



