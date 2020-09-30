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科大與餐飲集團簽署MOU　產學合作培育專業人才

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-09-30 17:00:00

中部知名科大與餐飲集團簽署MOU 產學合作培育專業人才
▲修平科大校長陳建勝與潮港城餐飲集團執行長吳俊彥簽署產學合作MOU。（圖／修平科大提供）

台中市修平科技大學為協助產業培育專業人才，共創產學雙贏，特與廣大潮港城餐飲集團簽署產學合作MOU，為產學建構全方位合作平台，共同為推動產業人力培育而努力。



廣大潮港城餐飲集團執行長吳俊彥相當重視這次合作，率主管一行親往修平科技大參與MOU簽署儀式雙方由廣大潮港城餐飲集團執行長吳俊彥、修平科技大學校長陳建勝代表簽署，議定未來雙方就推動在地企業經營，提供業界專業人才，落實專業人力訓練與培育等，產業則提供學生實習與就業機會，以促進產學實質合作。


▲修平科技大學與潮港城餐飲集團簽署MOU
▲修平科技大學與潮港城餐飲集團簽署MOU ， 產學合作培育專業人才。（圖／修平科大提供）
修平科大校長陳建勝肯定與廣大潮港城餐飲集團簽定的產學合作。陳建勝校長表示，修平科大有悠久雄厚的基礎，教師務實教學，與企業合作成果豐碩，將即刻進行盤點可實習的人力，經由企業提供學生職場體驗、暑期職場體驗、學期實習、學年實習機會，銜接畢業後可直接留任，達成學習即實習，畢業即就業之目標。


廣大潮港城餐飲集團執行長吳俊彥表示，集團深耕中台灣地區餐飲服務10多年，堅持以精緻、新鮮、美味、誠信的經營理念，建立值得信賴的品牌。設有4個事業處包含，潮港城事業處、皇潮鼎宴事業處、女兒紅事業處、凱將事業處，在人力有不同專業的需求，也非常重視穩定的人力資源，希望與修平科大的合作，可以共創雙贏。

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