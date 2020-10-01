宜蘭興生活創意展　窺見巧思節慶商品

目前正在宜蘭中興文創園區展出的「宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展」，除了展示從1994年至今較具特色、話題性、紀念性的歷年活動文創產品之外，還有今年的歡樂宜蘭年、宜蘭國際童玩藝術節、綠色博覽會、宜蘭情人節及冬戀蘭陽溫泉季五大活動的六款全新文創設計作品，這項展覽將至10月5日止。
這次展出「歡樂宜蘭年」活動的商品包括「手護團圓」及「平安皮夾」，設計「手護團圓」隔熱手套的呂秉承表示，過年是一家大小團圓的日子，年夜飯上美味的菜餚，他將歡樂宜蘭年的十二生肖銅爐取其生肖造型運用在隔熱手套及隔熱墊上，手套端著熱呼呼的鍋，將過年圍爐情景與暖呼呼的心意轉化為產品，至於「平安皮夾」，呂秉承指出，錢包鼓鼓大概是大部份人祈願的希望之一，代表錢不僅夠用還能不愁吃穿，生活富足，也有人在新的一年會購置新的錢包，希望帶來好財運，因此，他將歡樂宜蘭年重要精神物-十二生肖銅爐取其造型及諧音意涵(銅錢)，運用在皮夾外層造型設計，也在皮夾內層設計放置裝平安香包，附裝艾草、抹草等純天然草本成分的平安香包，將皮夾配帶身上，平平安安一整年，民眾購買後也可以更替自己到廟宇祈求的平安符。
而當中從「宜蘭綠色博覽會」衍生出來的商品有「憫農環保餐具」，呂秉承說，設計概念源於「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」這首詩，從文字中體會到農作的辛勤，進而將農耕工具的鋤頭設計為筷套、鏟子變成湯柄，並運用3D列印技術製作，而收納布套則是印有蘭陽平原稻米豐收的田園景緻，將實景融入生活。
至於「宜蘭國際童玩藝術節」則鎖定童玩節代表人偶-小雨與達克企鵝為原型，打造童玩節專屬的連帽斗篷浴巾，造型可愛，實用之外，孩子也能將童玩節的美好回憶帶回家。
從「宜蘭情人節」活動為構思主軸的文創商品為「山盟海誓對杯」，這一組對杯，以泥塑方式，呈現鳥兒的頭、頸、羽毛等細節，兩個杯身圖案合併後可看見宜蘭的山、海、平原、雨及龜山島等文化符號，兩隻小鳥也巧妙地交纏在一起，深情款款，傳達情人間因為愛戀而彼此承諾的山盟海誓，用特別的儀式感，傳遞最深切的愛。
至於「冬戀蘭陽溫泉季」活動則以「口袋浴巾」設計成文創商品，這條浴巾還能捲成羊角巾，讓泡湯時也能裝可愛。設計者將捲羊角巾的做法 印製在浴巾上，依照步驟做，大家都可以完成捲羊角巾，此外，口袋浴巾還有一個特別功能，就是兩側短邊各有一個小袋子，可以放手機、眼鏡等物品，讓顧客可以只帶條浴巾就能輕鬆去泡湯。