宜蘭興生活創意展　窺見巧思節慶商品

目前正在宜蘭中興文創園區展出的「宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展」，除了展示從1994年至今較具特色、話題性、紀念性的歷年活動文創產品之外，還有今年的歡樂宜蘭年、宜蘭國際童玩藝術節、綠色博覽會、宜蘭情人節及冬戀蘭陽溫泉季五大活動的六款全新文創設計作品，這項展覽將至10月5日止。

▲呂秉承將農耕工具的鋤頭設計為筷套、鏟子變成湯柄，並運用3D列印技術製作。（圖／宜蘭縣政府提供)

▲「山盟海誓對杯」兩個杯身圖案合併後可看見宜蘭的山、海、平原、雨及龜山島等文化符號。（圖／宜蘭縣政府提供)