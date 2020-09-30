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大鵬灣Wonder券　邀中秋連假出門觀光做公益

記者黃正忠／屏東報導

calendar_today2020-09-30 15:40:00

大鵬灣Wonder券　邀中秋連假出門觀光做公益
▲大鵬灣國家風景區管理處內，有一座17公尺長13公尺高的大型藝術裝置「黑青－蛇頸龍」現身濱灣碼頭，加上沿岸夜間光環境放閃，浪漫藝術生活氛圍爆表。（圖／大鵬灣國家風景區管理處提供, 2020.09.30）

大鵬灣帆船生活節中秋四天連假預計發出近萬張Wonder券，大鵬灣國家風景區管理處在現場市集免費兌換商品，同時有17公尺長13公尺高的大型藝術裝置「黑青－蛇頸龍」現身濱灣碼頭，加上沿岸夜間光環境放閃，浪漫藝術生活氛圍爆表，憑兩張9-10月份發票即可至活動現場服務台兌換一張Wonder券。



▲大鵬灣國家風景區大型藝術裝置「黑青－蛇頸龍」現身濱灣碼頭。（圖／大鵬灣國家風景區管理處提供,
▲大鵬灣國家風景區大型藝術裝置「黑青－蛇頸龍」現身濱灣碼頭。（圖／大鵬灣國家風景區管理處提供, 2020.09.30）
大鵬灣國家風景區管理處表示，為了邀請更多遊客來大鵬灣感受濱灣碼頭美好的灣畔氛圍，特別加碼規劃Wonder券，憑兩張9-10月份發票即可至活動現場服務台兌換一張Wonder券，每張面額相當於新臺幣十元，即可於灣的市集消費各式文創商品及美食灣的市集，內容有屏東最具特色的巧克力、咖啡、琉璃珠、染布、農特產品等伴手禮；所募得發票皆是遊客滿滿的愛心，活動後將捐給慈善團體，不僅觀光要發展，也要社會更溫暖。


▲大鵬灣帆船生活節為迎中秋連假，有蛇頸龍藝術裝置現身大鵬灣，連假期間更有金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入音樂藝術浪潮。（圖／大鵬灣國家風景區管理處提供
▲大鵬灣帆船生活節為迎中秋連假，有蛇頸龍藝術裝置現身大鵬灣，連假期間更有金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入音樂藝術浪潮。（圖／大鵬灣國家風景區管理處提供 , 2020.09,30）
另外，大鵬灣帆船生活節為迎中秋連假，規劃有日目設計團隊的蛇頸龍藝術裝置現身大鵬灣；連假期間更特別邀請到金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入音樂藝術浪潮，同時推廣大鵬灣沙灘運動，特與知名運動品牌合作舉辦沙灘運動派對，沙灘排球、射箭、高爾夫球、帳篷展示，還有隱藏版的夕陽瑜伽可供體驗！

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