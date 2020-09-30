大鵬灣Wonder券　邀中秋連假出門觀光做公益

大鵬灣帆船生活節中秋四天連假預計發出近萬張Wonder券，大鵬灣國家風景區管理處在現場市集免費兌換商品，同時有17公尺長13公尺高的大型藝術裝置「黑青－蛇頸龍」現身濱灣碼頭，加上沿岸夜間光環境放閃，浪漫藝術生活氛圍爆表，憑兩張9-10月份發票即可至活動現場服務台兌換一張Wonder券。
大鵬灣國家風景區管理處表示，為了邀請更多遊客來大鵬灣感受濱灣碼頭美好的灣畔氛圍，特別加碼規劃Wonder券，憑兩張9-10月份發票即可至活動現場服務台兌換一張Wonder券，每張面額相當於新臺幣十元，即可於灣的市集消費各式文創商品及美食灣的市集，內容有屏東最具特色的巧克力、咖啡、琉璃珠、染布、農特產品等伴手禮；所募得發票皆是遊客滿滿的愛心，活動後將捐給慈善團體，不僅觀光要發展，也要社會更溫暖。
另外，大鵬灣帆船生活節為迎中秋連假，規劃有日目設計團隊的蛇頸龍藝術裝置現身大鵬灣；連假期間更特別邀請到金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入音樂藝術浪潮，同時推廣大鵬灣沙灘運動，特與知名運動品牌合作舉辦沙灘運動派對，沙灘排球、射箭、高爾夫球、帳篷展示，還有隱藏版的夕陽瑜伽可供體驗！