兒少虐待案　議員要求吹哨者保護機制

針對台中兒虐事件頻傳，今(30)日市議員賴佳微、陳淑華、周永鴻質詢指出，兒虐案件長期下來讓家長對於將孩子送去幼兒園以及托兒所逐漸產生疑慮，而市府卻總是出事後才亡羊補牢﹔賴佳微認為，要加強高風險家庭的關懷訪視之外，台中市應起草兒少保護自治條例，強制要求各幼兒園以及托兒所裝設監視器。
賴佳微指出，目前中央的兒少法針對兒虐的保護機制主要還是強調在事後補救，對於事前預防的機制尚有不足，她認為，為了保護台中市的兒童，應該要仿照台南起草日前正在研議的兒少保護自治條例，主要確立市府各權責單位針對兒虐防治所應執行業務，來避免一些三不管地帶的發生，或許兒虐的案件能夠因市府建立更綿密的網絡而降低，除此之外也要針對這些施虐者訂定更嚴厲的罰則。
賴佳微表示，更重要的是要杜絕幼兒園發生兒虐的事件，家長把孩子送到幼兒園成長，就是希望能夠孩子能夠健健康康、快快樂樂的長大。但上週台中一位一歲大的男童從幼兒園回來，滿是傷痕跟咬痕，卻發生監視器壞掉，無法釐清虐童真相，讓家長相當氣憤。她質疑，連有裝監視器都能把畫面給黑箱掉，更何況還有許多未裝監視器的幼兒園？
議員周永鴻表示，校園的兒少虐待案黑數多。要求教育局應規劃吹哨者保護機制，讓兒少虐待案的吹哨者能勇於向學校通報案件。
周永鴻指出，市府提出的兒少受虐防治及安置機制專案報告中，教育單位通報比例佔20%，佔通報管道最高，其次才是警政的11%與113保護專線的12%。而兒少保護通報案件中，12-18歲最多，再來是6-12歲區間次之，可見受虐者學童佔絕對多數。
周永鴻提到，目前教育局雖然有校園通報機制，但仍有許多霸凌、虐待甚至性侵的黑數，這是因為許多潛在的吹哨者因為擔心被有權有勢者欺壓甚至報復，而不敢挺身而出。像是南投近期一起高中學生被同學長年性侵的案間，有許多同學知情，卻因為加害人父親警官的身份而不敢為受害者發聲。
市長盧秀燕強調，應「無所不用其極」，保護台中市兒童健康成長，對於相關兒少保護條例中央有訂定，地方應再強化，且未來幼兒園監視器也應邁向全面裝設。全力推動公托公幼倍增計畫，未來也將研擬台中市兒少權益保障自治條例。
教育局指出，教育局每周聯合消防局、都發局等單位，針對幼兒園不預警加強2次公安稽查，並輔以不定期查訪，同時規劃年度教保研習，協助教保人員做好情緒管理與紓壓，提供關懷支持與協助資源。
對於制訂自治條例，教育局表示，市府將依法制程序收集各方意見後，擬定相關條款納入自治條例草案中，制訂定完成前，將持續宣導各園加強裝設監視系統。