兒少虐待案　議員要求吹哨者保護機制

針對台中兒虐事件頻傳，今(30)日市議員賴佳微、陳淑華、周永鴻質詢指出，兒虐案件長期下來讓家長對於將孩子送去幼兒園以及托兒所逐漸產生疑慮，而市府卻總是出事後才亡羊補牢﹔賴佳微認為，要加強高風險家庭的關懷訪視之外，台中市應起草兒少保護自治條例，強制要求各幼兒園以及托兒所裝設監視器。