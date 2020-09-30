「好享購」名店齊聚　憑三倍券消費FUN大效益

後疫情時代拼經濟！經濟部商業司為振興經濟、刺激國內零售業消費，今（30）日起一連3天在台中市草悟道舉辦「好享購─草悟好物市集」活動，邀集全台優質零售近百商家同台展售，有來自雲林的鐵蛋大王、台中伴手禮名店法布甜等，民眾不必全台走透透，就能盡嘗南北美味。

「好享購」將在全台巡回舉辦，10月2日至5日接著移師台北世貿一館登場﹔台中場今天揭幕，參展業者有法式健康伴手禮專賣店「法布甜」、香港職人手工法式蝴蝶酥專賣店「甜忌廉甜點店」、雲林鐵蛋大王「安記食品」及中部知名手作飾品「敲金工」等，展出商品琳瑯滿目，代表臺灣各地不同美食特色，有伴手名品、人氣團購點心、職人手作、生活雜貨及囤貨熱賣爆品等，民眾邊逛邊嘗鮮試吃，現場人潮熙攘，人氣強強滾。

▲「好享購」網羅全台名店齊聚，首日人潮湧入， 憑三倍券消費FUN大效益。（圖／金武鳳攝，2020.9.30)

商業司預告，臺北場將邀集台灣老字號的肉乾品牌「新東陽」、2020南臺灣大餅節創新獎及傳承獎雙料得主「華珍食品」、台灣蜂蜜蛋糕名店「一之鄉」以及全台知名的新竹名產「海瑞貢丸」等，南北知名美食全到齊，方便採購節慶禮品，共度中秋佳節。





商業司副司長陳秘順提醒，前往逛街時，千萬不要忘記攜帶振興三倍券！三倍券自發行以來帶動民間經濟活絡，為持續延燒三倍券熱度，「好享購」活動期間，特別將三倍券「好用」、「好刺激」效果發揮到最大，祭出限量振興券可兌換2倍購物金的超優惠活動，現抵現用、現買現賺，實質FUN大三倍券效益！

此外，現場消費還有滿額送限量福袋及抽大獎等多重好康，消費即有機會抽到Dyson吸塵器、Switch (臺北)；FUJI按摩椅、Dyson三合一空氣清淨機(臺中)等超值大獎，買越多、中獎機會越高!。



