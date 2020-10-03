白嘉莉「另一個春天」創作展開幕　新竹縣美術館「爆棚」

白嘉莉「另一個春天」創作展，今(3)日在新竹縣文化局美術館正式開幕，展出水墨、水彩、壓克力、油彩、版畫、青花瓷器及貝瓷等作品到10月18日﹔縣長楊文科特別致贈新竹縣優秀藝術家陳永欽老師版畫作品「瑞鼠報喜」，給生肖鼠的白嘉莉，並預告她將參加新竹縣的雙十國慶升旗典禮，白嘉莉則回贈自己創作的「紅福美滿」版畫。

▲白嘉莉「另一個春天」創作展，今(3)日下午3點在新竹縣美術館開幕，前總統馬英九夫人周美菁(右一)等人也共襄盛舉。（圖/記者金祐妤攝,109.10.3）