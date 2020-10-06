惡男誘迫兒少猥褻、拍片　好友女兒也不放過

台南賴姓男子涉嫌毒品案遭檢警查獲，檢察官在其扣案手機赫然發現有兒少猥褻影片，經深入追查，賴嫌涉嫌以網路遊戲誘迫兒少，動手猥褻並拍影片，對受託照顧友人女兒，竟也伸魔爪猥褻、拍片，檢察官認賴男涉嫌重大，依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌提起公訴，今（6）日移審台南地方法院。
2020年3月間，台南地檢署檢察官林慧美因偵辦賴姓男子（29歲）毒品案件時，經由搜索扣得之手機內發現有兒少猥褻影片，檢察官認該等影片恐係被告以不法手段所拍攝，遂指揮台南市警第三分局偵辦。
檢警查出，賴嫌涉嫌於2017年11月12日，受託為朋友照顧9歲女兒，而與女童獨處時，對女童作出猥褻行為並以手機拍攝，另於2017年11月25日，再次拍攝女童裸露下體之猥褻影片。
賴嫌於2019年1月27日至2020年3月25日間，透過網路或手機遊戲「第五人格」結識被害兒童、少年後，續以通訊軟體LINE暱稱「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」進行聯繫，並以「6次視訊送紫皮、8次視訊送金皮、10次視訊送禮包」（金皮、紫皮等均為手機遊戲「第五人格」之點數商品）等為對價關係，或佯裝為年齡相近之女性，騙取信任後，誘使打該遊戲之兒童、少年拍攝為裸露胸部或下體之猥褻行為之照片、影片，或要求兒童、少年與其視訊，並於視訊時要求該兒童或少年為裸露胸部、下體等猥褻行為，且為免犯行暴露，並要求「進行視訊的事情不能讓別人知道」、「對話記錄要刪除」、「不能跟任何人說我們的事」、「要待在廁所進行視訊」等。
如兒童、少年不願繼續或拒絕時，或先傳送不詳兒童之猥褻照片、影片供被害人等觀看，再要求被害兒童、少年等應同樣拍攝猥褻照（影）片供他觀看，或向被害人等表示「如果不拍的話就不送你點數」、「如果再不做這些動作的話，就不送金皮」、「如果再不做這些動作的話，就要把視訊影片傳給你爸媽看（或傳給同學看、傳出去）」、「要去國小找你」等言詞，引誘或脅迫10名兒童、少年（年紀介於9歲至13歲）拍攝猥褻行為之照片、影片或持續以視訊進行猥褻行為。
檢察官認賴嫌涉犯兒童及少年性剝削防制條例，以及刑法第224條之1，「第 224 條對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑；對未滿十四歲之男女犯之者，處三年以上十年以下有期徒刑；檢方依法對賴嫌提起公訴。
台南地檢署指出，家長們應隨時關心家中孩子的行為，善誘孩子們正確使用網路，讓他們了解身體自主權之重要性，勿讓不法分子透過虛擬世界的身分掩護，戕害未成年人之身心靈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110