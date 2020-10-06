惡男誘迫兒少猥褻、拍片　好友女兒也不放過

台南賴姓男子涉嫌毒品案遭檢警查獲，檢察官在其扣案手機赫然發現有兒少猥褻影片，經深入追查，賴嫌涉嫌以網路遊戲誘迫兒少，動手猥褻並拍影片，對受託照顧友人女兒，竟也伸魔爪猥褻、拍片，檢察官認賴男涉嫌重大，依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌提起公訴，今（6）日移審台南地方法院。