綠川分段整治年底完工　盧秀燕：改變讓人感動

綠川河道長6公里，其中自民權路延伸至大明路段，預計今年底全數完工，市長盧秀燕今(6)日主持市政會議表示，綠川整治工程影響範圍大，要感謝前市長張溫鷹、胡志強、林佳龍們及水利局團隊舉辦多次說明會傾聽民意，取得共識，改善環境景觀。
盧秀燕指出，過去河川整治主要著重防洪功能與景觀改善，水利局團隊在水文化及水歷史方面相當用心，包括在綠川沿岸「做史」說明綠川對城市的意義、綠川整治歷史、綠川與地方文化連結等，不只做水的整治與景觀，更重要是展現水的文化與歷史。
盧秀燕提到，整治後的綠川很像美國波士頓的查理士河，做了很多整治工作，但外型上的水泥構造很少，並與附近環境融合，不會覺得景觀突兀，這就是好的水的整治。
水利局長范世億專案報告表示，綠川水環境計畫分期分段施工，其中民權路至復興路段(綠空鐵道段)原規劃步行空間，經說明會採納民眾意見，維持綠川右岸車輛通行及停車功能；另外，綠川愛國街至信義南街路段，除規劃戶外休閒設施，也一併改善鄰近溜冰場老舊龜裂、部分地層下陷問題。
范世億指出，綠川信義南街至大明路段，考量當地居民對交通使用的需求，經多次與地方民眾溝通，決議維持興大路現況不變，配合水岸調整周邊景觀，施作緩坡河段及動線調整，將原有喬木適度調整，現況交通功能及停車格數量皆不受影響；另規劃打開興大圍牆，讓綠地延伸到興大校區，結合興大園道。
水利局強調，綠川水環境改善計畫對台中舊城區改造帶來非常大的效益，結合綠空鐵道計畫，延伸至南區興大園區，使綠川水岸景觀與歷史城區、在地生活圈充分融合，未來更將結合綠川水文化，全面提升台中水利建設。