中市四項經濟指標六都第一　防疫不忘拚經濟

台中市政府公布109年第1季各項經濟指標，台中市在公司登記家數成長率、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數及商業登記資本額成長數，四項指標均排名六都第一，逆勢在新冠肺炎疫情影響下繳出亮眼成績。受新冠肺炎疫情衝擊，台中市109年第1季公司停業家數計2,699家，較去年同期成長481.68%；第1季商號停業家數計1,318家，較去年同期成長326.54%，顯見受疫情影響，許多公司行號停業觀望後續發展；第1季公司解散家數計706家，較去年同期減少6.49%，第1季商號歇業家數計967家，則較去年同期成長11.15%。經發局長張峯源說，在上開不利的指標下，也是有經濟指標的好消息。依據經濟部統計處資料，台中市公司登記方面，第1季公司登記現有家數計有10萬2,361家，較去年同期成長3.02%；公司登記資本額方面，第1季公司登記現有資本額計1兆8,380億8千萬元，較去年同期成長5.97%。商業登記部分，第1季商業登記現有家數計11萬5,202家，較去年同期增加3,033家；第1季商業登記現有資本額計208億3,974萬9千元，較去年同期增加6億691萬1千元。四項指標均排名六都第一，顯示即使在疫情衝擊下，投資者仍對台中經濟發展潛力極具信心。張峯源進一步表示，新冠肺炎疫情影響各行各業，市府超前部署，除祭出「紓困九箭」措施，也首創「資金紓困協調窗口」，快速協助企業及民眾取得相關紓困資金資訊；透過單一招商服務窗口、招商工作小組等投資輔導制度，主動協助包含三井台中港二期商場、三井東區LALAPORT購物商場等開發案；並召開6次「投資障礙排除跨局處協調會議」。張峯源強調，近期疫情趨緩，市府將視疫情發展解除各項限制，也將持續傾聽業者需求、實地走訪、召開協調會議，讓企業安心投資拚經濟。