台中校園解禁　6月1日開始平日放學後開放入校

新冠肺炎疫情趨緩，台灣已超過一個月無本土案例，台中市政府繼宣布5月16日高中職以下校園假日開放民眾入校，市長盧秀燕今(26)日市政會議宣布6月1日起實施第二階段鬆綁，平日下午6時、學生放學後，校園戶外場地對外開放，提醒民眾落實自主健康管理、保持社交距離，維護校園安全。

盧秀燕表示，台灣疫情穩定，為協助市民恢復正常生活，市府將在安全防疫的前提下漸進鬆綁，其中高中職以下校園，已在5月16日宣布第一階段優先開放假日入校運動，她也親自視察執行狀況，感謝校方與市民配合。

經過教育局與教師、家長、校長等各方團體討論後，市府決議自6月1日開始，各校平日下午6時、學生放學後，開放校園戶外場地，讓市民入校運動休憩；早晨上課前，考量有學生提早到校，暫時不開放，減少學生與民眾接觸的機會，請有晨運習慣的民眾再等等，後續是否擴大開放將再討論，以保護師生為第一優先。

教育局指出，因應新冠肺炎疫情，台中校園目前分兩階段開放，未來將持續與各校充分討論、評估狀況後逐步放寬，提醒各校於校門口明顯處標示開放時段、開放場域與注意事項，維護師生與自身安全。