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影／最美的白色海豚屋　彰化縣自然生態教育中心啟用

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-08 20:30:00

▲彰化縣自然生態教育中心也是網傳地表最美的打卡景點白色海豚屋隆重啟用，美美的建築物快速竄紅，變成IG、臉書的打卡熱點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲彰化縣自然生態教育中心也是網傳地表最美的打卡景點白色海豚屋隆重啟用，美美的建築物快速竄紅，變成IG、臉書的打卡熱點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
彰化縣自然生態教育中心，也是網傳地表最美的打卡景點白色海豚屋，今(8)日下午隆重啟用，並舉辦短期生態展覽活動，展期至8月30日止，美美的建築物快速竄紅，變成IG、臉書的打卡熱點。

▲自然生態教育中心位於彰化縣國家級濕地-大肚溪口重要濕地旁，動植物非常豐富。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲自然生態教育中心位於彰化縣國家級濕地-大肚溪口重要濕地旁，動植物非常豐富。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
彰化縣長王惠美等人共同見證這歷史的一刻，為帶動彰化西北角生態觀光，打開新的旅程碑，現場王惠美也和與會貴賓體驗試乘水上摩托車，期待未來能帶動水上休閒活動，吸引各地好友前來觀光遊玩。

王惠美說，伸港有「招潮蟹的故鄉」、「水鳥的故鄉」等稱號，又有國家級的重要濕地並涵蓋野生動物保護區，生態非常豐富，好事總是多磨，自然生態教育中心的成立將有助於未來生態與觀光，希望未來自然生態教育中心能結合伸港鄉的特色，透過點線面的串聯，推廣輕旅行及生態導覽旅遊。

▲彰化縣長王惠美體驗試乘水上摩托車，期待未來能帶動水上休閒活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲彰化縣長王惠美體驗試乘水上摩托車，期待未來能帶動水上休閒活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
王惠美表示，這次啟用也謝謝陳冠維老師為中心牆面繪製了栩栩如生的3D彩繪，增加建物的光彩，還有謝文猶老師提供精彩的照片來舉辦展覽，在中心尚未啟用之前，也已經成為網紅熱門的打卡景點，未來也規劃讓新人來這裡拍攝婚紗照能有更衣的空間。

伸港鄉長曾煥彰表示，鄉親期待已久的自然生態教育中心終於啟用，自然生態教育中心位於彰化縣國家級濕地-大肚溪口重要濕地旁，動植物非常豐富，常見鳥類以大杓鷸、黑腹濱鷸、小燕鷗為主，偶爾可以觀察到瀕臨絕種的種類黑面琵鷺或黑嘴鷗等，未來伸港鄉一定會成為有名的觀光景點。

▲彰化縣自然生態教育中心牆面繪製了栩栩如生的3D彩繪，增加建物的光彩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
▲彰化縣自然生態教育中心牆面繪製了栩栩如生的3D彩繪，增加建物的光彩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）
城觀處長田飛鵬說，這次教育中心啟用特別與彰化生態攝影專家謝文猶老師合作，舉辦短期生態展覽活動，介紹大肚溪口國家級濕地常見的野鳥、招潮蟹、底棲生物，也與彰化縣內3D彩繪藝術家陳冠維老師合作，以海豚為主題創作一幅長15公尺、高3.5公尺的巨幅作品，歡迎暑假期間大朋友小朋友們前來體驗一場彰化西北角的生態之旅。

 

關鍵字

底棲生物 自然生態教育中心 打卡景點 招潮蟹 小燕鷗 白色海豚屋

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