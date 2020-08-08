影／最美的白色海豚屋　彰化縣自然生態教育中心啟用

彰化縣自然生態教育中心，也是網傳地表最美的打卡景點白色海豚屋，今(8)日下午隆重啟用，並舉辦短期生態展覽活動，展期至8月30日止，美美的建築物快速竄紅，變成IG、臉書的打卡熱點。

▲自然生態教育中心位於彰化縣國家級濕地-大肚溪口重要濕地旁，動植物非常豐富。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）

彰化縣長王惠美等人共同見證這歷史的一刻，為帶動彰化西北角生態觀光，打開新的旅程碑，現場王惠美也和與會貴賓體驗試乘水上摩托車，期待未來能帶動水上休閒活動，吸引各地好友前來觀光遊玩。

王惠美說，伸港有「招潮蟹的故鄉」、「水鳥的故鄉」等稱號，又有國家級的重要濕地並涵蓋野生動物保護區，生態非常豐富，好事總是多磨，自然生態教育中心的成立將有助於未來生態與觀光，希望未來自然生態教育中心能結合伸港鄉的特色，透過點線面的串聯，推廣輕旅行及生態導覽旅遊。

▲彰化縣長王惠美體驗試乘水上摩托車，期待未來能帶動水上休閒活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）

王惠美表示，這次啟用也謝謝陳冠維老師為中心牆面繪製了栩栩如生的3D彩繪，增加建物的光彩，還有謝文猶老師提供精彩的照片來舉辦展覽，在中心尚未啟用之前，也已經成為網紅熱門的打卡景點，未來也規劃讓新人來這裡拍攝婚紗照能有更衣的空間。

伸港鄉長曾煥彰表示，鄉親期待已久的自然生態教育中心終於啟用，自然生態教育中心位於彰化縣國家級濕地-大肚溪口重要濕地旁，動植物非常豐富，常見鳥類以大杓鷸、黑腹濱鷸、小燕鷗為主，偶爾可以觀察到瀕臨絕種的種類黑面琵鷺或黑嘴鷗等，未來伸港鄉一定會成為有名的觀光景點。

▲彰化縣自然生態教育中心牆面繪製了栩栩如生的3D彩繪，增加建物的光彩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.08）

城觀處長田飛鵬說，這次教育中心啟用特別與彰化生態攝影專家謝文猶老師合作，舉辦短期生態展覽活動，介紹大肚溪口國家級濕地常見的野鳥、招潮蟹、底棲生物，也與彰化縣內3D彩繪藝術家陳冠維老師合作，以海豚為主題創作一幅長15公尺、高3.5公尺的巨幅作品，歡迎暑假期間大朋友小朋友們前來體驗一場彰化西北角的生態之旅。