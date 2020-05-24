挑戰極限解悶　嘉義市政府安排「探索體驗」

國內新冠肺炎疫情趨緩，嘉義市府響應中央「防疫新生活運動」，鼓勵轄內國中小學，安排探索教育課程，費用由嘉義市全額負擔，也力邀全台學子，以班級為單位，一起走出教室，來到面積最大、規劃最完善的「探索體驗學校」，享受多達32項擁有國際認證的高低空設施，安心鍛鍊體能、增強抵抗力。

嘉義市立南興國中第二校區，占地近7.5公頃，是全國第一所由地方政府設置的探索體驗學校，全區包含高低空探索體驗設施、營地設備及自然生態教學園區等，兼具戶外活動與環境教育功能；黃敏惠市長相當重視教育，認為學生的核心素養，不僅來自各領域與科目課程，藉由探索體驗課程，也能培養一輩子帶得走的品格、信念與能力，歡迎全台及鄰近縣市的中小學來「嘉」報名。

剛從高空設施「膽戰心驚」，回到地面的徐宥翔說，自己從未登上約三層樓高的位置，俯瞰嘉義市地景，尤其經大雨洗滌後，變得更加漂亮。但也因下雨，木頭有些溼滑，加上鞋底抓地力不夠，很擔心底下拉繩、放繩的確保團隊，無法負荷自身體重。幸好有專業教練在旁指導，覺得「很讚」，重點是只需繳交午餐費用，「超幸福！」回家後，一定會推薦給國二的弟弟。

首次參加探索體驗的吳明哲認為，上下午活動內容豐富，讓他印象深刻的是「硫酸河」，全班須同時從起點出發，運用手中巧拼渡河抵達終點，考驗團隊合作精神，順利完成任務後，「成就感」十足；羅姓教師也樂見，班上學生不分你我、主動互助，發揮同儕力量。

嘉義市府逐步推動「樂活防疫」，但防疫工作仍不鬆懈，包括基本測溫消毒、落實參加實名制、保持良好通風與社交距離等，市民朋友可放心來「嘉」參與戶外活動。目前探索體驗學校，共有14項高空、18項低空等戶外探索設施，委由大樹戶外有限公司辦理訓練，將依各校學生人數、參與時間及欲達目標等需求，提供客製化課程，費用及詳情可撥打諮詢專線05-2767636；05-2224383＃235詢問。