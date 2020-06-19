國旅潛力無限　嘉市歡迎旅遊業者包裝特色

有著深厚人文底蘊、藝術成風、處處是美景、轉角有美食的嘉義市，全體行動準備迎接下半年國民旅遊商機，看好嘉義市國旅市場，台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、雄獅集團董事長王文傑、雄獅集團雄保聯合國際董事長戴啓珩等一行數十人，特別來嘉義市考察、採線。

市長黃敏惠表示，在後疫情時代，國境尚未解封，原本要出國旅遊的商機，將大量轉變成國民旅遊，身為雲嘉南觀光消費中心的嘉義市，服務範圍輻射彰化、台南，將成為國旅中南部最大的平台。嘉義市歡迎旅遊業者來嘉，把嘉義市的美好，包裝成各式各樣的特色旅遊行程，讓全國民眾利用國旅暢遊嘉義市。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍也是前觀光局長表示，跟黃敏惠市長是多年好友，2010年台灣燈會在嘉義市舉辦時，就對嘉市印象深刻，現在更是最佳的國旅地點。賴瑟珍說，新冠肺炎疫情，讓最愛出國的國人受到限制，但旅遊放鬆的需求永遠在，因此未來半年「出國旅遊」將轉換成「國內旅遊」，國旅商機滿滿。

雄獅集團董事長王文傑表示，後疫情時代，最明顯的就是國內旅遊天數增加了，雄獅集團在四月份，國內旅遊單天曾經創造兩三千萬的業績，我們非常積極要把出國轉成國內旅遊，這次特別來嘉義市參訪，就是要找尋更多旅遊機會。