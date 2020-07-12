嘉市足球社區聯誼賽　黃敏惠為球員加油打氣

嘉義市西區體育會於12日上午於港坪運動公園辦理運動i臺灣計畫「109年嘉義市足球社區聯誼賽」活動，有65隊報名、712人共襄盛舉，享受足球運動樂趣。嘉義市長黃敏惠與眾貴賓到場開球，並為球員加油打氣。

黃敏惠表示，運動是教育重要的一環，其生活化、普及化是最重要的事，讓每個孩子保持良好的運動習慣，對他們的健康、社會和諧都有很大的幫助；足球本身是個很有意義的運動，不僅考驗選手的反應力、耐力及團隊合作，平時更要扎實訓練，才能訓練到孩子的反應、團隊精神；很多家長陪著孩子一起來運動，這是很棒的親子活動，志工團也組了仙女隊，一起共同參與，感謝西區體育會的用心承辦，讓嘉義市體育運動蓬勃發展。

教育處指出，在疫情逐漸趨緩後，嘉義市的活動也陸續開跑，像下半年登場的諸羅山盃系列活動及12月份國際眾所矚目的2020年第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等，歡迎大家一起來嘉，共襄盛舉。

今日足球社區聯誼賽是經過6月13日假嘉大附小舉辦的東區足球社區聯誼賽及6月14日假港坪運動公園舉辦的西區足球社區聯誼賽選拔出來的菁英選手，足球是一項移動速度很快、變化多端，需要極快反應與團隊合作的運動，更是不分年齡、性別，也沒有體型上限制，是值得大力推廣的運動項目，故本市推動足球發展除足球社區聯誼賽外，預計於9月24、25日將辦理嘉義市109年度市長盃Futsal足球錦標賽。