聖馬爾定醫院關懷獨老愛心義賣　用銅板價淘好物

天主教聖馬爾定醫院每年度的社區愛心義賣於27日展開，為期兩天，義賣會所得將歸屬社區醫療部「社區健康營造基金」及「阿里山山地醫療基金」款項；今年義賣會場改設在二樓超商休息區與愛心小舖旁，歡迎大家過路也能順手挑選銅板價好物。

社區醫療部陳汶均主任表示，高齡化造成的獨老攀升是逐日增多，而社區是最好介入幫忙的連結，阿里山偏鄉今年也有扶輪社的愛心挹注，捐贈眼科醫療巡迴車與遠端醫療系統，顯見偏鄉地區的醫療窘境大家都很在乎，希望透過每年的義賣讓民眾能一起關注弱勢。

社區醫療部羅安婕社工師表示，今年因為新冠疫情關係，民眾都盡量不到院，物資募集上比去年少了很多，但所幸社區的鄰里長也很幫忙，會把住戶想捐的物資募集在一起，再一起轉交給我們，雖然義賣只有兩天，但整個背後的過程卻是愛心滿滿的感動。民眾王太太表示，自己是醫院固定患者，有大概知道醫院每年7月底會有愛心義賣，所以都很期待來挖寶，有時還會花到上百元，笑說既能做愛心又能買的開心，何樂而不為。

義賣會場中志工大姐們也熱絡的招呼著，向民眾介紹有哪些好物，負責小物區的志工不好意思說，每當看民眾淘寶淘的很起勁，自己也很想買下去。有時東西愈富足，心靈不見得愈滿足，發自內心的關懷，看到幫忙的需求，付出往往會比得到還令人感到喜悅，歡迎民眾一起共襄盛舉，讓愛心物品有好的歸處，讓愛心溫暖繼續流傳。