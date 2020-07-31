復發性巧克力囊腫合併不孕症　嘉基：可和醫師討論療程

37歲的黃女士因下腹經痛至醫院檢查，結果發現兩側卵巢巧克力囊腫，於是接受腹腔鏡手術，清除子宮內膜異位病灶及巧克力囊腫，起初上述症狀有明顯的改善，後來又慢性下腹痛、月經疼痛又漸漸開始，而且一直沒有懷孕的跡象。

黃女士前往到嘉義基督教醫院婦產部就診，經生殖醫學中心主持人張俊英醫師超音波檢查，發現左右卵巢又長出巧克力囊腫，抽血AMH值（測量卵巢庫存量）只有1.4。評估認為黃女士應盡快懷孕，不宜再接受子宮內膜異位症清除手術，以免進一步破壞卵巢功能，黃女士經過長效柳培林(使子宮內膜異位症萎縮，腹腔發炎減少）注射2次，緊接著接受試管嬰兒治療，今年順利自然生產，同時也冷凍儲存2顆囊胚（Blastocysts)，以做為將來再準備懷孕時植入。

嘉基張俊英醫師指出，卵巢巧克力囊腫又稱為卵巢子宮內膜異位瘤，是因為子宮內膜異位症生長在卵巢內，每次月經來時的卵巢內出血形成的囊腫。它會壓迫患者卵巢組織，造成慢性發炎，使卵子數量和品質都降低；而重覆卵巢手術可能會造成卵巢組織受損，甚至使卵巢早衰，手術後，若無法盡快懷孕，子宮內膜異位症還有50%以上可能復發、甚至還需重複手術。

張俊英醫師說縮短達到懷孕的時間，是病人和醫師共同的目標，復發性的巧克力囊腫合併不孕症，不建議重覆手術，若早一點進行試管嬰兒治療，達到成功懷孕的目標，也同時可讓子宮內膜異位症病症疏緩和減輕，也是一舉兩得、事半功倍的治療，建議病患依年齡、不孕時間長短、夫妻雙方願景、子宮內膜異位症嚴重度，可以和醫師討論最適合自己的「療程」。