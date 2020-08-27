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嘉竹旅遊　沉睡大白熊、皮皮獅帶路抽好禮

記者吳晉輝/嘉義報導
calendar_today2020-08-27 09:00:00

▲臉書活動不間斷，只要到「Zoom In 嘉義」及「竹縣好好玩」粉絲專頁皆有機會參加活動，抽中限量禮物。（圖／嘉市府提供2020.08.26）
▲臉書活動不間斷，只要到「Zoom In 嘉義」及「竹縣好好玩」粉絲專頁皆有機會參加活動，抽中限量禮物。（圖／嘉市府提供2020.08.26）
後疫情時代國內旅遊市場熱絡，嘉義市政府與新竹縣政府趁勢舉辦「嘉竹旅遊」網路活動，由嘉義市沉睡大白熊及新竹縣吉祥物皮皮獅帶路，推薦兩縣市知名景點，從8月28日起至9月24日止，臉書活動不間斷，只要到「Zoom In 嘉義」及「竹縣好好玩」粉絲專頁皆有機會參加活動，抽中限量禮物。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市有很多台灣唯一的特色，像是國定古蹟嘉義舊監獄(獄政博物館)，是全世界目前僅存的兩座「賓夕凡尼亞式」監獄之一，另一座則是日本北海道「網走監獄」嘉義市位於阿里山下的入口門戶，是小火車的起點，而嘉義製材所曾是東亞最大的製材場，包含了動力室、乾燥室、機具工廠等設備，這些都是很珍貴的文化資產。

張婉芬也說，不管是透過跨縣市、跨平台及跨產業合作，希望能讓大家看見城市的美，把握暑假國旅熱潮，積極推出各項活動，從621日環食、科學168、嘉義市購物節，10月份還有全國最大的沉浸式光藝術夜遊展演「光織影舞」，活動精彩可期。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥指出，暑假期間正值國旅旺季，加上疫情期間無法出國旅遊，悶了半年，讓國人消費力道更甚以往，為了搶攻國旅大餅，縣府除推出「你來玩我買單」活動，主推來趣山上10條經典遊程，凡參加一日遊或二日遊民眾，可獲縣府提供的300元或700元抵用券。另外藉由跨域合作模式，無論是透過FB粉絲專頁相互介紹對方景點特色，或是雙方觀光公協會合作等，期盼共同帶動整體旅遊觀光產業。

透過「Zoom In 嘉義」及「竹縣好好玩」臉書合作與粉絲互動，宣傳縣市觀光景點及各項精彩活動，換個地方感受不同風景。活動會先以LINE對話方式於臉書預告【新朋友初見面】，8/28-9/6為【好友讚聲篇】、9/10-9/24為【搭車旅遊篇】，把握機會留言按讚加分享，就有機會抽中大白熊或皮皮獅限量精美禮物。同時提醒出門旅遊也別忘了做好防疫措施及保持安全社交距離，秉持「鬆綁不鬆懈」的態度，呼籲市民朋友謹記拱手、不握手、多洗手的三手原則。

關鍵字

臉書 大白熊 舊監獄 古蹟 吉祥物

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