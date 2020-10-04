嘉市研究員繪製「嘉藏美角」　記錄影城街區樣貌

全台知名連鎖電影院「in89嘉義豪華影城」，位於嘉義市民族路與成仁街口，現正積極施工，預計2021年第二季開幕，勢必帶來大批人潮與車流，多位嘉義市民研究員組成「街區引動計畫」團隊，結合課程所學，實際走訪影城進駐前的街廓，製作出階段性成果「嘉藏美角」地圖。

團隊成員張伊珊表示，兩個多月來，和夥伴深入影城周圍，包含成仁街、康樂街、延平街和蘭井街等，一共拜訪10間店家及該里里長，發現不少人對於影城「既期待又怕受傷害」，希望在帶動周邊商機之餘，也要妥善處理汽機車停放與單行道等交通問題，維持街區居民及商家的生態平衡，街區計畫需長期在地觀察、爬梳文獻資料和實際田野調查等，繪製地圖僅是其中之一，未來也將持續關心影城開幕後的發展。

有別於一般地圖方位上北下南，「嘉藏美角」考量市民視角，改採上南下北，較貼近日常生活，使用青蘋果綠為底色象徵街區內的青創力，店家則以老屋再利用且富生活美學者為主，並規劃出三條特色路線，分別有呷美食、選美物及古美術等，記錄街區現有樣貌，同時運用「填字遊戲」，寓教於樂。

本屆市民研究員培訓計畫主持人、同時是雲林科技大學文化資產維護系教授王新衡，認為「街區引動計畫」的核心價值，在於能讓來自各行各業的市民有共同語言，且與日常生活息息相關，特別是這組成員集合老中青三代，以問題導向進行討論研究，正好補足專家學者及公部門的調查能量，所產出的地圖也可協助旅客，更加了解影城附近的街區面向。

文化局表示，早期嘉義市成仁街戲院林立，影劇產業全盛時期，成仁街自南到北國民、羅山及三山等三家戲院，可以說是嘉義電影文化發源地。今「in89嘉義豪華影城」所在位置，即為「國民戲院」舊址，日治時期稱為「南座」或稱「本島人劇場」，是當時唯一由台灣人所經營的戲院，戲院建築於民國87年3月28日遭祝融燒毀。