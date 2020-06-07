沒投票＝韓粉？徐永明呼籲罷免門檻應廢除、禁止帶職參選

高雄市長韓國瑜罷免案，最終以93萬9090票同意罷免，遠超過57萬4996門檻，韓國瑜稍早召開記者會，卻特別提到「今天高雄有130萬朋友沒有出來投票，感謝他們對我們團隊支持...」，對此，時代力量黨主席徐永明在臉書發文呼籲，「罷免門檻可以廢了，帶職參選立法禁止」，不要再讓政治人物有操弄選舉的空間。徐永明指出，這次有近94萬的高雄市民投下同意票，但韓國瑜在罷免案後的聲明卻提到「感謝130萬市民沒有出來投票」，試圖把未投票者，全部歸類到「不同意罷免」的立場。徐永明說，這就是他日前所提「罷免門檻」制度的荒謬，不只讓政治人物有操弄選舉的空間，甚至刻意扭曲投票結果，因為韓國瑜投票前先是操作「蓋牌」，呼籲選民不要投票，並動員支持者去「監視投票」，接著票數出爐後，再恣意解釋投票結果。徐永明表示，94萬罷免票代表人民當家做主的決心，不只在選舉日，也在罷免日，政治人物不要再用門檻來當遮羞布了。徐永明分析指出，「帶職參選」的問題是這次罷免的主因，若帶職參選早被禁止，如今社會討論的應是高雄市長補選問題，根本無需消耗如此巨大的社會成本來處理罷免。這次的罷免投票是一場寶貴的公民課，更顯示出現行制度的漏洞，時代力量已經多次呼籲應修法根絕問題，請執政黨勇敢處理，罷免門檻真的可以廢了，帶職參選也立法禁止吧！新聞來源為Newtalk 新頭殼