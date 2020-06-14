淡水高中生隨機砍傷女童 王婉諭：強化被害者保護機制

淡水日前發生一起高中生隨機砍傷女童案件，而這名高中生疑似是因霸凌問題，憤而犯下錯誤，對此，時代力量立委王婉諭表示，案件發生後應優先保護當事人，對於被害者保護機制的強化，下個會期她將提案修法。王婉諭今日出席新北黨部聯合服務處舉辦的茶會，談起淡水發生高中生隨機砍傷女童的案件，他認為可以分成三個面向討論，首先是當事人及其家庭的保護，還有包含學校同學、老師等相關人士受到的創傷，由於此名高中生疑似是一名被霸凌者，因此她認為校園霸凌的相關教育必須要再加強。針對這起案件，王婉諭昨日深夜也透過臉書分析事情發生後的處理方式，第一項是「創傷後的專業陪伴」，她指出，目睹整起事件發生女童的 7 歲弟弟及周遭的同學們，後續是否有得到妥善的輔導和陪伴？因為這樣目睹傷害，不僅會對孩童心靈受到打擊，更可能遠期帶來負面的影響，當事女童除了現行治療，後續更是需要專業的心理陪伴、諮商輔導，才能度過精神、生理受到嚴重創傷後的期間。此部分仍需學校之社工、心理師的介入，給予這起事件的目擊者、當事人更個別化的協助、撫平心靈創傷。第二項省思是「面對校園霸凌，目前的處理方式夠完善嗎？」王婉諭透露，這名高中生過去疑似長期被班上女同學霸凌，嘲諷「娘娘腔」、「沒雞雞」，積忍已久情緒失控，間接釀成今日令人難以接受的行為，但校方昨日第一時間卻表示，「該生在校內表現無異狀，可能是課業壓力比較大。」似乎完全未察覺學生在學校被霸凌的情況。王婉諭接著強調，這不僅凸顯了目前性平教育、情感教育的不足，也讓我們思考面對校園霸凌，我們應當如何建立更好的制度？教育部曾提倡使用修復式正義，但實際執行上卻淪為形式，缺乏通盤了解事件緣由，以及如何讓孩子增強認知能力去理解人際關係，不禁令人質疑，目前我們真的能有效防範、處理校園霸凌嗎？被霸凌者，是否會轉為霸凌者或暴力行為者？或許過去許多人都曾因不懂事而用言語霸凌過別人，但並不是每一個人都能承受得住這樣的辱罵及壓力。面對這樣的壓力及霸凌，應該讓孩子知道如何紓解、求助，不讓他孤立無援，以減少因情緒問題再次發生類似遺憾。第三項議題是「當青少年已經作出觸犯刑罰法律的行為時，我們的社會、司法應如何去看待這個現象？」王婉諭坦言，青少年時期仍在人格形塑的階段，若單純將少年作出觸犯刑罰法律的行為，視為偶然個人行為，可能沒有辦法解決少年個人及整體社會的困境。王婉諭認為，應該注意的是，青少年犯罪背後所反映出的社會困境，以及他在層層壓抑下所發出的求救警訊。當他們進入到少年司法程序後，不僅是要他們負擔起責任，更重要的是，我們是否能給予他們機會、空間及資源，協助其健全發展的可能？這部分的政策，我們後續會再提出，例如：少年矯正教育研究的必要性、「兒童及少年偏差行為之預防及輔導辦法」中少年輔導委員會的任務定位釐清等。王婉諭提到，事件發生至今，收到許多家長的憂慮，作為一個家長，她能理解孩子遭逢意外時，大家的憤怒、不捨及擔心，若被害人家屬有任何需要協助的部份，絕對盡力幫忙。新聞來源為Newtalk 新頭殼