李眉蓁遭周刊爆論文96%抄襲同一本　最大苦主另有其人

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁近日遭質疑，碩士論文涉嫌抄襲僑委會主委童振源曾發表的文章，今又再被週刊爆出，論文高達96%的頁數都來自同一本論文。促轉會前副研究員吳佩蓉日前爆出李眉蓁碩論「台灣對中國大陸之貿易分析」，涉嫌抄襲現任僑委會委員長童振源教授所發表的文章「兩岸政經互動」，第二節「分析架構」，從第4頁的第一個字到第8頁為止，一字不漏複製貼上，且未註明出處。在被爆出論文涉嫌抄襲後，李眉蓁回應，中山大學是很有水準的學校，能通過審查機制應該沒什麼問題，僅對未註明出處說抱歉。中山大學校方表示，學校具備嚴謹、專業的審查機制，受理檢舉相關文件後，將於10日內成立審定委員會，將送交校外專業領域公正學者審查，於4個月內完成審定，必要時得展延2個月，以1次為限。不料，李眉蓁涉嫌抄襲的頁數不僅四頁，根據《鏡週刊》報導，李眉蓁論文全文，扣掉前後的摘要、目錄及參考文獻，本文共123頁。然而，卻有高達96%的頁數都涉嫌抄襲自台北大學公共行政暨政策學系碩士生雷政儒在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。針對論文抄襲爭議，李眉蓁21日面對媒體追問時直接迴避，認為該說的已由發言人說明，強調「現在是選市長，不是在檢驗論文」。國民黨文傳會副主委黃子哲上政論節目時則緩頰，「如果要抄襲應該整本，不會只有4頁」，認為李眉蓁或許不是故意，而是有疏忽。