孫大千打臉綠營：不願面對黨內政治人物論文　到底怕什麼

論文抄襲案延燒至今，即使國民黨高雄市補選候選人李眉蓁道歉，並宣布放棄中山大學碩士學位，仍無法平息風波，眼看事態越演越烈，國民黨也作出反擊，點名民進黨包括總統蔡英文、前副總統陳建仁等7人論文有問題。前立委孫大千今(26)日更於臉書砲轟，民進黨不願花時間來面對自己黨內的論文爭議，顯然是一種心虛的表現。國民黨青年團粉專指出，李眉蓁已經勇於道歉，但民進黨人士卻無視自己的問題，並點名民進黨除了蔡英文、陳建仁外，還有陳其邁、總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委張廖萬堅、民進黨立委郭國文、前教育部長吳茂昆，這七人的論文都有問題，怎麼不去查？但民進黨發言人顏若芳回應，這是國民黨為了轉移李眉蓁抄襲案的手法，故意混淆視聽來欺騙民眾，顏若芳指出，李眉蓁還沒等中山大學先審查，就自行宣布放棄，不尊重學校審查機制，且亂指控他人的論文，國民黨此舉才是對李眉蓁論文心虛的行為。回應顏若芳的說法，前立委孫大千表示，民進黨長篇大論來牽拖國民黨網軍問題，卻不願花一些時間來面對黨內重量級政治人物的論文爭議，明顯是心虛的表現。孫大千指出，違反學術倫理本身就是「零容忍」的行為，李眉蓁已公開道歉，那麼民進黨是否也要用「零容忍」的標準，來面對黨內政治人物的論文爭議呢？孫大千羅列了三項民進黨發言人應該回答的問題，第一，論文當中拼字錯誤連篇，論點錯誤不斷，是否代表這篇論文大有問題？難道蔡英文總統不應該站出來為自己的論文說幾句話嗎？第二，「刻意抄襲」和「抄錄不當」的界線究竟在哪裡，難道前副總統陳建仁不應該站出來說清楚嗎？第三，如果90%算是抄襲，那麼，50%、25%算不算是抄襲？難道這些被點名的民進黨籍政治人物不應該站出來為自己的論文說幾句話嗎？新聞來源為Newtalk 新頭殼