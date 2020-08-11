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楊志良給阿札爾英文信被標32紅圈　旅美學者：國中程度

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-11 09:55:39

▲ 楊志良（中）給阿札爾英文信被標32紅圈。（圖／新頭殼）
▲ 楊志良（中）給阿札爾英文信被標32紅圈。（圖／新頭殼）
前衛生署長楊志良以中英文投書批評美國防疫不力，還嗆聲美國衛福部長阿札爾（Alex Azar）應該請辭，結果英文信方面慘遭批評「停留在國中程度」。旅美學者翁達瑞與「財經網美」胡采蘋（Emmy Hu）都跳出來指楊前署長的英文，其中翁達瑞還指出了32條文法不通處，讓楊志良的英文信「滿江紅」。

楊志良9日投書《給美國衛生部長阿札爾的一封公開信》，信中自詡曾任台灣衛生署長多年，更在擁有全世界最好醫學院與公共衛生學院的美國，得到密西根大學公共衛生學博士學位，但美國在此波中國武漢肺炎疫情中全球最糟糕，要求阿札爾在台灣宣布辭職，施壓美國總統川普（Donald Trump）。

旅美學者翁達瑞在臉書表示，楊志良書信內容見仁見智，但該書信的英文讓他看不下去，決定提起筆修改。

翁達瑞指出了32處文法不通的地方，包括第二段「I served as Minister of Health here in Taiwan」（我曾任台灣衛生署長）裡的「Minister」，應該要改成「the minister」；該段最後一句的「where I get my PHD」（我在那裡獲得博士學位）的「get」應該改成「got」。

此外，翁達瑞更把第3段修改成幾乎「滿江紅」，從「institution」應改成「institutions」、「terrible」改成「terribly」、「deal」改成 「deals (or dealt)」，到「society」建議改成「society」、「I will」改成「I would」等，洋洋灑灑，整篇被指出32處文法錯誤。

翁達瑞表示，他改的只是「明顯」的文法錯誤，還不包括用詞不當或語意不清，他質疑「英文還停留在國中程度」的楊志良要不要說明一下，是如何取得美國名校博士學位的，如果英文程度就是如此，楊的其他專業能力經得起檢驗嗎？

不止翁達瑞提出質疑，連「財經網美」胡采蘋也在臉書自稱尊敬講座教授楊志良，但「說實話他不寫我不知道他英文差成這樣」，她表示自己的醫師執照上面蓋他（楊志良）的名字，「好丟臉」。

網友似乎也很有感，E網友表示，他連英文都不會，難怪天朝願意給他當WHA觀察員；網友SC留言讚翁達瑞很有耐心，「我讀他的英文信讀到一半，已經讀不下去了」；網友Chen痛批，先不說楊的英文，他的中文寫得也很差，「到底怎麼拿到博士文憑的啊」？

旅美學者翁達瑞指出楊志良的英文信有32處文法錯誤，質疑他的英文程度停留在國中。 圖：翻攝自翁達瑞臉書
旅美學者翁達瑞指出楊志良的英文信有32處文法錯誤，質疑他的英文程度停留在國中。 圖：翻攝自翁達瑞臉書
 

關鍵字

阿札爾 翁達瑞 投書 胡采蘋 楊志良

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