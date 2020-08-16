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台海情勢升溫　陳以信籲：兩岸政策應「和平避戰」為主

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-16 08:10:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
前總統馬英九日前稱共軍若犯台「首戰即終戰」惹議；美國衛生部長阿札爾日前率團訪台，引來中國強烈不滿，派出軍機擾台，13日又宣布將在台灣海峽南北端實戰演練，使兩岸情勢再成焦點。國民黨立委陳以信表示，只要兩岸不打起來，台灣最後一定贏；只要兩岸打起來，台灣就會輸光光。

陳以信透過臉書指出，今天是二次大戰日本向盟軍投降的紀念日，也是中華民國抗日戰爭勝利75週年的紀念日。他說，過去擔任總統府發言人時，最常聽到馬英九對外國政要說「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家！」這句話也讓外國友人深感認同，陳以信說自己也對這句話深受感動。

他表示，在臉書上喊打喊殺容易，到戰場上真刀真槍困難；他想起在金馬前線當兵的同學說，當時在前線站衛兵是真槍實彈全副武裝，而且在左胸口袋前人人放著一封遺書，「聽到這裡我眼眶都紅了，為什麼一個20幾歲的年輕人要寫遺書？當他雙手拿著槍，身上帶著遺書，站在寒風中等待敵人來襲時，他知道他在等什麼，他在等死⋯ 」

陳以信強調，兩岸和平是珍貴的，兩岸戰爭是無謂的。外國人常問他，長期裡大陸和台灣誰會贏？他回應，答案很簡單，只要兩岸不打起來，台灣最後一定贏；但只要兩岸打起來，台灣就會輸光光。這不只是對台灣的信心，更是對民主制度的信心。

他也提及，最近蔡英文愛說「九二共識」的歷史已經翻頁，「不過我要敬告蔡總統，和平不能翻頁，因為和平翻頁就是戰爭！」，他認為若蔡英文真心愛台灣，那麼政府的兩岸政策就必須以「和平避戰」為核心，任何會導向戰爭的兩岸政策，最後都是害台灣。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

台海 九二共識 馬英九 蔡英文 兩岸

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