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黃捷妹妹「被投票」？ 時代力量致歉曝原因

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-26 17:19:44

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
時代力量決策委員改選期間，高雄議員黃捷妹妹黃蓉傳出黨員身分未通過，卻出現「被投票」爭議，黃捷今(26日)凌晨臉書發文，替妹妹抱屈，並提出質疑要黨中央說清楚講明白。對此，選舉委員會下午召開記者會說明，黃蓉目前不具黨員身分，顯示已投票原因可能是點到具有黨員身分的專屬投票連結，並就技術問題多次向黃蓉致歉。

選委會委員連郁婷、蔡惠婷、監選委員王景弘、組織部主任黎訓瑩下午針對第二屆決策委員改選投票事宜進行說明。蔡惠婷指出，在接獲投訴後，選委會努力釐清狀況，經了解，黃蓉並未完成入黨審查，因此選舉沒有投票權。

為何會出現已投票連結？王景弘解釋，經確認後，黃蓉不是黨員，也沒有選票資格，所以從頭到尾都沒收到投票信件、代碼，推測可能是從具有黨員身分的友人取得連結，「比較可能是投完票後，大家分享連結，未留意到效果」。

針對黃蓉表示，未收到入黨成功通知，卻顯示已交過黨費、黨員期限？蔡惠婷表示，選舉委員會要向黃蓉道歉，因官頁設計上，網路申請入黨時繳交黨費，只會顯示黨費繳交的有效期限，並不會區別入黨成功或未入黨成功，「若造成黃蓉誤會，該頁面即得出成功入黨結論，選舉委員會深感抱歉」，並將請科技部改善用詞，避免再產生誤會。

蔡惠婷指出，選舉委員會從8月9日第一次開會時，就極力希望有申請入黨但尚未收到入黨審查結果或被拒絕入黨的朋友，可以得知選舉資訊，所以在選舉公告發布時，也同時要求應將公告設計成不管是有無登入的狀態，任何人都可以看見，並且告訴所有人，若認為自己的入黨申請被駁回或還在審查中，未得到結論的人，可以依據入黨辦法，盡速向紀律委員會提出申訴。

蔡惠婷提及，選委員只有三人，無法掌握誰尚未入黨成功，這部分選委會必須道歉，尤其是對本次爭議的黃蓉，「在此表達歉意」，她強調，選委會絕對不會認為黃蓉是人頭黨員，因為黃捷是時力珍惜的夥伴，只是基於誤會、疏失，使得黃蓉無法參與決策委員選舉，選委員建議黃蓉，盡速向紀律委員會申訴、依法裁決。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

選委會 黃捷 決策委員 時力 時代力量

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