歡迎捷克議長　政大校長稱400年前台灣衣不蔽體

韋德齊今日下午2時在政治大學舉行演講，這也是他來台的第一場公開演講。演講地點選在政大創新育成中心一樓國際會議廳。訪賓及台灣聽眾全程都需戴口罩、會場內也不得飲水。媒體座位採實名制，進入前還需先量體溫，入場後只能透過專屬路線進出，進出，憑媒體證及號碼牌放行，另請於1時45分前就座，至活動結束前請不得離席，等到台方與會代表於捷克訪團離場後方可離開。而雙方的廁所及動線也都分開，避免產生接觸。
政大校長郭明政歡迎他時先是是提到1968年布拉格之春及1989年天鵝絨革命，在人類步向自由民主道路上，捷克扮演了關鍵的角色。
郭明政還說，2004年捷克總統哈維爾來到台灣，並在政大接受名譽博士學位與演講。去年布拉格市長賀吉普來政大訪問，今日很榮幸再看到他。捷克是台灣最好的朋友，政大則是與捷克大學密切交流的大學，政大的外語學院設有斯拉夫語文學系，並有教授捷克語的教授。
郭明政說，在此艱辛抗疫日子，他們的到訪如清朝詩人孫星衍所說的「最難風雨故人來」。他也引孔子說的「有朋自遠方來，不亦樂乎」，「遠人不服，則修文德以來之」。孟子也說，「不嗜殺者能一之」。在台灣，政大以中華文化的傳承者自我期許，成立羅家倫國際漢學講座，未來10年，世界各國最著名的100名國際漢學家，將有40名來到政大。政大將是國際漢學的永世燈塔。
郭明政還說，「400年前的台灣社會，還是衣不蔽體的原始社會。如今，台灣在各方面，科學方面、尤其是半導體、公共衛生、尤其在防疫及自由民主人權都受到全世界的肯定，台灣是國家與社會發展的楷模」。他期許未來有更多政大師生到捷克，也期許捷克的學生與學者到政大，促進雙方、三方的聯合教學計劃。
新聞來源為Newtalk 新頭殼